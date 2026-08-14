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El 1 de septiembre

El encendido de la Feria de Mérida servirá de homenaje a sus mayores

El Consejo Local activará el alumbrado como reconocimiento a una generación que ha contribuido al crecimiento y desarrollo de la ciudad

Una reunión del Consejo Local de Mayores de Mérida.

Una reunión del Consejo Local de Mayores de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

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E. P. E.

Mérida

El Consejo Local de Mayores de Mérida será el encargado de realizar el encendido oficial de la Feria y Fiestas 2026 el próximo 1 de septiembre, una elección con la que el ayuntamiento quiere reconocer la aportación de este colectivo a la construcción y el desarrollo de la capital extremeña.

El consistorio anunció ayer la designación y destacó que el acto pretende servir de homenaje a toda una generación de emeritenses que, con su trabajo y participación en la vida de la ciudad, ha contribuido durante décadas a su crecimiento social.

La elección del Consejo Local busca también poner en valor el papel que las personas de más edad continúan desempeñando en Mérida, tanto en el ámbito familiar como en los barrios, asociaciones y actividades sociales, culturales y festivas.

Desde el ayuntamiento subrayan además la importancia de este órgano como espacio de participación y representación, ya que permite trasladar al consistorio las propuestas, inquietudes y necesidades de este sector de la población e implicarlo de forma directa en la vida municipal.

Fiesta intergeneracional

El encendido de las luces tendrá así un componente simbólico añadido. "Quienes durante tantos años han mantenido vivas nuestras tradiciones serán quienes den luz y paso a una nueva Feria para las generaciones que vienen detrás", señaló el ayuntamiento en la nota en la que comunicó la elección.

Con esta decisión, el gobierno local pretende que el inicio de las fiestas se convierta también en un encuentro entre generaciones y en un reconocimiento a quienes forman parte de la historia cotidiana de Mérida y siguen participando de manera activa en la ciudad.

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El Consejo Local de Mayores está integrado por representantes de los cuatro centros de mayores de Mérida, la Asociación de Mayores de Nueva Ciudad, la Asociación de Voluntarios Emeritenses Mayores, la Federación de Pensionistas de CCOO y la Unión de Jubilados de UGT, además de técnicos profesionales.

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