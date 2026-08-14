Fecha señalada
Mérida ya tiene sus dos festivos locales de 2027: estas son las fechas elegidas
El Ayuntamiento fija el 13 de mayo, coincidiendo con Emerita Lvdica, y el 10 de diciembre, día de Santa Eulalia, como las dos jornadas festivas de carácter local
Laura Morales Montero
El Ayuntamiento de Mérida ha aprobado la propuesta de los festivos locales para el año 2027. El jueves 13 de mayo, por la celebración de la semana de Emerita Lvdica, y el viernes 10 de diciembre con motivo de la festividad de Santa Eulalia, la patrona de la ciudad.
Ana Aragoneses, la delegada de Festejos del consistorio, ha señalado que con estos dos festivos locales se sigue apostando por vincular a la ciudad con dos de las celebraciones más representativas de la identidad, la historia y las tradiciones de la ciudad.
La elección del jueves 13 de mayo permitirá a los emeritenses vivir uno de los días centrales de Emerita Lvdica, favoreciendo así la participación en una celebración que cada año convierte Mérida en un gran escenario histórico de recreación de la vida y el pasado romano.
Las dos grandes citas emeritenses
Esta fiesta se ha consolidado como una de las "grandes citas" del calendario festivo, cultural y turístico de la ciudad, que implica a las asociaciones recreacionistas, colectivos, establecimientos y a la ciudadanía, además de atraer a numerosos visitantes durante esa semana.
Por otro lado, el viernes 10 de diciembre volverá a ser festivo local coincidiendo con la celebración de la patrona de Mérida y "una de las señas de identidad culturales, históricas y religiosas más importantes".
Ambas fechas, según ha concluido la delegada, representan las dos jornadas más representativas de la identidad emeritense: el legado romano y la tradición eulaliense, además de impulsar dos acontecimientos de gran participación ciudadana y relevancia turística y económica.
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