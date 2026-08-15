El Consorcio proyecta abrir a las visitas el Pórtico del Foro de Mérida en 2027 y cubrir los Columbarios

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida prepara nuevos proyectos para ampliar los espacios arqueológicos abiertos al público y mejorar las condiciones de visita de algunos de los principales monumentos de la ciudad. Entre las actuaciones destacan la intención de hacer visitable el Pórtico del Foro a lo largo de 2027, la construcción de una nueva cubierta en los Columbarios y la apertura de zonas actualmente inaccesibles en el entorno del Teatro y el Anfiteatro romanos.

El Pórtico del Foro de Mérida. / JAVIER CINTAS

Los proyectos aparecen recogidos en el número 101 de 'Foro', el boletín informativo del Consorcio. En la última edición su director, Félix Palma, repasa la actividad del primer cuatrimestre del año y avanza las principales intervenciones que prepara la institución. "El patrimonio emeritense debe ser accesible a toda la humanidad, de ahí que nuestra prioridad haya sido siempre intentar mejorar la visita a nuestros grandes recintos monumentales", afirma.

Pórtico del Foro

La actuación con un horizonte más concreto es la del Pórtico del Foro. El Consorcio trabaja con arquitectos externos en la redacción de un proyecto para adecuar el recinto, mejorar su integración urbanística y permitir el acceso del público. El objetivo es que la intervención permita, "esperemos que a lo largo del año 2027", la accesibilidad pública a este espacio monumental, "imbricado hoy en la trama urbana emeritense".

Los restos se encuentran integrados en el casco urbano, entre las calles Sagasta, Parejo y Hernán Cortés, y actualmente pueden contemplarse principalmente desde el exterior. El futuro proyecto permitirá entrar en el espacio arqueológico y conocer de una forma más completa este conjunto relacionado con el antiguo Foro de la Colonia romana.

Más recorrido junto al Teatro

Otra de las novedades se concentra en el conjunto del Teatro y el Anfiteatro. La institución redacta un proyecto para adecuar el entorno exterior de ambos edificios y de la muralla romana, que, como reconoce Félix Palma, "en la actualidad no puede ser visitado públicamente". El objetivo es incorporarlo al recorrido y ampliar así la superficie arqueológica accesible.

El peristilo del Teatro Romano de Mérida. / CONSORCIO

La actuación incluirá además nuevos aseos para su utilización durante el Festival Internacional de Teatro Clásico, cuando el recinto soporta una mayor afluencia de espectadores y visitantes.

A estos trabajos se suma una ampliación de la plaza Margarita Xirgu, todavía en fase de redacción. Esta intervención es distinta de la reurbanización ya anunciada y adjudicada, que prevé renovar el espacio e instalar un entoldado parcial. El director del Consorcio define esta plaza como "epicentro del turismo en Mérida".

La institución prepara igualmente la licitación para renovar el sistema eléctrico del Teatro y el Anfiteatro. Félix Palma señala que el equipamiento actual se encuentra "anticuado y obsoleto" y requiere una actualización urgente centrada, sobre todo, en mejorar la eficiencia energética.

Actuaciones ya anunciadas

La nueva cartera se completa con proyectos conocidos que han avanzado en su tramitación o se encuentran próximos a ejecutarse. Entre ellos figura la apertura de la Casa de los Mármoles, situada dentro del Área Arqueológica de Morería. La actuación está en licitación y ha sido elegida por los socios Mecenas como proyecto de 2026.

La Casa de los Mármoles de Mérida. / CONSORCIO

El proyecto permitirá acceder a esta vivienda romana, descrita por Palma como una "excepcional domus", que actualmente no forma parte del recorrido ordinario de Morería.

También está adjudicada la sustitución de las antiguas pasarelas de madera situadas sobre la calzada perimetral del Teatro Romano. Los trabajos emplearán madera tecnológica y está previsto que comiencen a partir de mediados de septiembre, una vez finalizados el Festival y los principales acontecimientos del verano.

En la plaza Margarita Xirgu permanece igualmente pendiente de inicio la reurbanización ya adjudicada, con la instalación de un entoldado parcial. Esta obra convivirá en el futuro con la nueva ampliación que el Consorcio tiene todavía en fase de diseño.

Cripta de Santa Eulalia

Por su parte, continúa en ejecución la adecuación de la cripta de la basílica de Santa Eulalia, después de la demolición del antiguo centro de interpretación. También avanzan la ampliación de algunos itinerarios del Anfiteatro y los senderos peatonales que comunicarán este monumento con el Teatro mediante zonas verdes y un área de descanso.

En este ámbito se instalarán dos estatuas de bronce dedicadas a José Ramón Mélida y Maximiliano Macías, los arqueólogos que excavaron y recuperaron el Teatro Romano hace más de un siglo. El Consorcio participa, además, en la redacción del proyecto museológico y museográfico del futuro Museo de Historia y Arqueología de Mérida, previsto en el antiguo Mercado de Calatrava. Su ejecución, no obstante, dependerá del Ayuntamiento y de las restantes administraciones implicadas.