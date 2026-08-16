Así se vive el verano en la Ciudad de la Infancia de Mérida: agua, juegos y poca sombra

Ciudad de la Infancia de Mérida. Un bebé de dos años da unos pasos hacia un pequeño tobogán, mientras que niños más mayores usan sus patinetes en la zona de parkour. La zona acuática se llena de risas de infantiles que pasan las calurosas tardes emeritenses en remojo, mientras que en la zona del castillo multijuegos ‘Bodä Sand’ se vacía por el calor que desprende.

El recinto de la Ciudad de la Infancia ocupa cerca de 12.000 metros cuadrados en la calle López Puigcerver, en el antiguo terreno del cuartel Hernán Cortés. «Aunque les encanta la zona de los toboganes, en verano es imposible estar allí porque arde», cuenta Nuria Viera, que viene desde Don Benito por segunda vez.

«Ahora en verano la parte acuática es lo que más disfrutan», relata Jonathan Rodríguez sobre la zona favorita de su hija y su sobrina de nueve años. Ellos, de Mérida, admiten que en invierno frecuentan más el espacio, ya que con las altas temperaturas prefieren estar en una piscina en «remojo». Aun así, reclama la importancia de lugares como este para el disfrute de los más pequeños de la casa. Asimismo, Nuria pide que este tipo de parques este en más ciudades, «es bonito que los niños tengan donde entretenerse».

Más de una vez

Elisa Isabel López viene con su sobrina, de dos años, desde Arroyo de San Serván, porque el parque también cuenta con una zona de suelo dedicado a los más pequeños. «Todavía es muy chiquitita, pero se lo pasa muy bien», sostiene la visitante. «La verdad que es un sitio que está genial para los niños de la ciudad», añade.

Por su parte, los emeritenses sí que repiten. Raquel Nogales, ahora en verano suele aprovechar las tardes allí con sus hijas de 5 y 2 años, donde quedan con los amigos del cole, «es un buen sitio para que los niños disfruten y pasen los largos días de verano». «Antes que ir a otro parque venimos aquí, la entrada es gratuita y tiene habilitada muchas zonas de juego para todas las edades», afirma. A este testimonio se une el de Jonathan, quien admite que la zona en la que está ubicado cuenta con bastante zona para aparcar y este factor es muy importante para acudir.

Sin embargo, la falta de sombra es la única preocupación que comparten los padres. Sobre esta cuestión, el Gobierno municipal explicó que el proyecto contempló desde el inicio la plantación de arbolado de crecimiento rápido y la instalación de estructuras de sombra en las principales zonas de juego. Según explicó, en poco más de un año, esos árboles podrían duplicar prácticamente su altura actual, generado una mayor cobertura vegetal en el parque.

Mosaico romano

Aparte de los vecinos de la ciudad, a esta instalación de ocio infantil se acercan muchos turistas que han oído hablar del recinto. Tras la inauguración del mosaico encontrado y el área arqueológica que cuenta con paneles explicados para los niños, los padres lo destacan como una forma «muy interesante» de acercar la cultura y la historia de manera didáctica a sus hijos, para que así puedan aprender, además de divertirse.