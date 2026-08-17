Los bares y pubs de Mérida sacarán barras a la calle hasta las 03.00 horas durante tres noches de Feria

La Feria de Mérida ganará espacio en las calles y prolongará la actividad hostelera hasta bien entrada la madrugada. Los bares y establecimientos de la ciudad podrán instalar barras exteriores durante las fiestas y mantenerlas abiertas hasta las 03.00 horas durante las noches del jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de septiembre, según las condiciones establecidas por el Ayuntamiento para la próxima edición.

Los negocios interesados tienen hasta el próximo 21 de agosto para solicitar la autorización. En la petición deberán especificar los metros lineales de barra que pretenden instalar, el material que ocupará la vía pública, su ubicación y los días concretos en los que harán uso de ella. La música autorizada tendrá un horario más limitado y deberá finalizar a las 24.00 horas, incluso en las jornadas en las que las barras puedan permanecer abiertas hasta las 03.00 horas. Los equipos de sonido solo podrán instalarse si han sido solicitados y autorizados expresamente.

La autorización estará condicionada a que el establecimiento disponga de licencia de veladores vigente y al correspondiente informe de Urbanismo.Las barras podrán alcanzar un máximo de ocho metros de longitud y, como norma general, tendrán que instalarse en la zona de acerado, sin ocupar el espacio de la calzada reservado al tráfico.

Tres noches hasta las 03.00 horas

El horario cambiará en función de la jornada. El martes 1 y el miércoles 2 de septiembre, las barras, los veladores y la música autorizada podrán funcionar desde las 13.00 hasta las 24.00 horas.

La Feria ampliará su horario en las tres jornadas de mayor actividad. El jueves 3, viernes 4 y sábado 5 las barras y veladores podrán permanecer abiertos hasta las 03.00 horas.

El domingo 6, en cambio, ya no tendrá validez ninguna autorización extraordinaria concedida para estas instalaciones.

La música tendrá un límite más temprano. Los equipos de sonido deberán apagarse a las 24.00 horas, independientemente de que la barra pueda continuar funcionando hasta la madrugada.

Además, únicamente podrán instalarse cuando hayan sido expresamente solicitados y autorizados. Los establecimientos situados en una misma zona deberán coordinarse para utilizar un solo sistema de sonido común.

Una plaza de España con condiciones especiales

La instalación de una barra exterior podrá convivir con los veladores habituales siempre que no se supere el espacio autorizado en la licencia del establecimiento.

La principal excepción estará en la plaza de España coincidiendo con los conciertos de la Feria. Los negocios ubicados en este enclave tendrán que retirar los veladores el viernes 4 a partir de las 19.00 horas y el sábado 5 desde las 16.00 horas.

Durante las actuaciones musicales programadas para esas dos jornadas tampoco podrán utilizar sus propios equipos de sonido.

El Ayuntamiento no permitirá, además, la instalación de escenarios ni la celebración de espectáculos de animación vinculados a las barras exteriores.

Ambiente multitudinario en las calles y plazas del centro de Mérida durante la celebración de la Feria. / Ayuntamiento de Mérida

Ni vidrio ni barbacoas

Las autorizaciones incorporarán una serie de condiciones destinadas a ordenar la ocupación de la calle y facilitar el paso de los peatones. Los establecimientos tendrán que mantener libres en todo momento los accesos a los propios negocios, portales y otras propiedades.

Sobre las barras tampoco podrán instalarse hornillos, barbacoas ni cualquier otro instrumental que genere gases, olores o grasas.

Las bebidas tendrán que servirse en recipientes desechables y sin vidrio. El incumplimiento de esta exigencia podrá provocar la retirada de la autorización concedida.

También habrá una imagen común para las instalaciones. Las lonas deberán ser blancas o de color crudo, al igual que los toldos y sombrillas que puedan colocarse. No se permitirá el uso de carpas o jaimas.

Cualquier cable que discurra sobre el pavimento tendrá que estar correctamente protegido y será responsabilidad de cada negocio señalizar la ocupación y garantizar la seguridad del tránsito peatonal.

La limpieza, a cargo de cada establecimiento

Los hosteleros tendrán que instalar papeleras y recipientes suficientes para depositar los residuos generados durante la actividad. También deberán conservarlos en condiciones adecuadas durante toda la jornada.

Al cierre será obligatorio limpiar la zona de influencia de cada establecimiento, una responsabilidad que recaerá directamente sobre los negocios participantes.

El Ayuntamiento ha previsto igualmente reforzar la recogida selectiva durante las fiestas. La Delegación de Limpieza Viaria desarrollará junto a Ecovidrio una campaña específica de reciclaje, con un incremento de los puntos de recogida.

Cortes de tráfico según el público

La presencia de barras en la calle podrá implicar restricciones al tráfico, aunque no existirá un calendario cerrado de cortes para toda la Feria.

Las decisiones se adoptarán en función de las autorizaciones concedidas, la ubicación de cada instalación y la afluencia de personas, siguiendo las indicaciones de la Policía Local y de la Delegación de Movilidad Urbana Sostenible.

Cuando sea necesario cerrar alguna vía, el tráfico podrá restablecerse a partir de las 22.00 horas, siempre según el criterio de la Policía Local y las circunstancias de cada zona.

Los establecimientos participantes en la Feria de Día deberán, además, mantener sus precios y calidades habituales, aunque podrán adaptar su oferta al incremento de clientes. Los precios tendrán que permanecer expuestos en un lugar visible de las barras.

El dispositivo se completará con la invitación municipal a los hosteleros para colaborar en la campaña contra las agresiones sexistas en espacios de ocio y durante periodos festivos.

Con estas condiciones, la Feria de Día extenderá durante cinco jornadas la actividad de bares y terrazas por diferentes puntos de Mérida, con tres noches en las que las barras podrán permanecer abiertas hasta las 03.00 horas, coincidiendo con el tramo central de las fiestas.