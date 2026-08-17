Alertan de una plaga de galeruca en el barrio de Bellavista en Mérida: "Las larvas caen en masa al suelo"

Los vecinos de Nueva Ciudad han denunciado la aparición de una plaga de galeruca en los olmos de la calle Bellavista. «Están completamente infectados. Las larvas caen en masa al suelo y las copas están ya totalmente secas y marrones», advierte La Perru de Reyes. El Ayuntamiento de Mérida tiene constancia de la plaga y afirma que el escarabajo lleva ya varios años en la ciudad, por lo que se realizan tratamientos fitosanitarios preventivos acompañados de un control y seguimiento periódico.

La galeruca del olmo o Xanthogaleruca luteola es una especie de escarabajo pequeño de color amarillo verdoso con franjas oscuras. Tanto las larvas como los adultos se comen las hojas de los olmos hasta dejarlas totalmente secas y marrones. Tras la hibernación en primavera, las galerucas comienzan a devorar las hojas para alimentarse. Durante ese tiempo se reproducen y se generan larvas, parecidas a gusanos, que en el proceso de metamorfosis se convierten en el escarabajo adulto.

Así es la plaga de larvas en Mérida / Javier Cintas

Hojas agujereadas

Este insecto debilita las hojas de los árboles hasta que quedan agujereadas y de un color marrón semitrasparente. En verano los olmos quedan con una apariencia desfoliada y esquelética en las copas. Pero el árbol no muere: esta plaga transmite un hongo, el Ceratocystis Ulmi, que produce la enfermedad conocida como Grafiosis del olmo.

Según el consistorio, el tratamiento fitosanitario preventivo contra la galeruca se realiza durante los meses de marzo y agosto, llevando un control y seguimiento sobre la plaga. Además, señala que en el momento en que aparece una nueva infección se localiza y se trata con una fumigación.

A través de redes sociales, los vecinos de la calle Bellavista, en el polígono Nueva Ciudad, se han quejado de la incidencia. Reyes Cacho, de La Perru de Reyes, explica que la situación es «grave». «Las larvas caen en masa al suelo», afirma. Destaca el mal estado en el que se encuentran el arbolado público, que tienen las copas totalmente secas y marrones. A ello se suma el hecho de que los vecinos «tienen que pasarse el día con insecticidas» para matar a los nuevos escarabajos que nacen, porque el problema persiste pese a la fumigación municipal.