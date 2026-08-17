Morante e Israel Fernández ponen toreo y cante al regreso de los toros a la feria de septiembre de Mérida

La capital extremeña recuperará los toros en su feria cuatro años después. Según ha podido saber este periódico, el próximo 4 de septiembre la plaza de toros emeritense acogerá un festejo taurino que devolverá esta tradición a las celebraciones de la ciudad, algo que no sucedía desde 2022. El regreso se producirá además con un cartel planteado como uno de los grandes atractivos de la programación, con Morante de la Puebla como principal reclamo.

La propuesta tendrá formato de corrida mixta y combinará toreo a pie, rejoneo, música flamenca y la presencia de forcados. Morante compartirá protagonismo con un destacado rejoneador portugués, que lidiará dos toros, mientras que el cantaor Israel Fernández actuará desde un escenario instalado en la meseta toril. El espectáculo contará también con la participación de un grupo de forcados.

El cartel completo, incluida la ganadería que se lidiará, se dará a conocer oficialmente en los próximos días en el Ayuntamiento de Mérida.

Cuatro años sin toros en septiembre

La feria emeritense no ha contado con festejos taurinos en septiembre desde 2022. Aquel año se celebraron dos citas: una corrida de rejones en la que Diego Ventura actuó en solitario y otra corrida con Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Ginés Marín.

Desde entonces, los toros habían desaparecido de estas fechas, pese a haber formado parte tradicionalmente de la feria. La programación de este año permitirá así recuperar una cita que llevaba cuatro ediciones ausente.

El regreso adquiere una dimensión especial por la presencia de Morante de la Puebla, considerado actualmente uno de los grandes nombres del escalafón y un torero con una notable capacidad de convocatoria. Desde la organización destacan precisamente que su presencia puede actuar como revulsivo para recuperar público y reforzar la feria taurina emeritense.

"Morante ahora mismo es para el taurino el número uno", han señalado a este periódico. La comparación que manejan en el entorno del festejo juega además con la condición romana de Mérida: "Roma tenía a Julio César y España tiene a Morante en el toreo".

Flamenco en la plaza

El espectáculo incorporará además un elemento poco habitual en una corrida convencional. Israel Fernández cantará durante el festejo desde un escenario que se instalará en la zona de la meseta toril. Su presencia pretende completar una jornada en la que la organización ha buscado reunir referentes de distintas disciplinas.

A ello se sumará la actuación de forcados portugueses, estrechamente vinculados a la tradición taurina del país vecino, reforzando así el carácter mixto y singular de la cita.

La intención es convertir el festejo en uno de los grandes acontecimientos de la feria de septiembre y recuperar a un público que durante los últimos años no había podido acudir a los toros dentro de la programación festiva de la ciudad.

Entradas y precios

La venta de localidades comenzará una vez que se haya presentado oficialmente el cartel. Las entradas podrán adquirirse por internet desde el mismo día de la presentación, mientras que la taquilla física empezará a funcionar ese mismo día o en la jornada siguiente.

En cuanto a los precios, la intención es mantener una política de localidades asequibles, similar a la aplicada en la corrida celebrada el pasado mes de abril. Incluso se estudia que determinadas zonas puedan contar con precios inferiores.

La apuesta busca facilitar la asistencia y consolidar el retorno de los festejos de septiembre. "Siempre ha habido gente que en la feria ha querido ver toros y no los ha tenido. Ahora ya los tendrá y con máximas figuras", han explicado desde la organización.

El anuncio oficial despejará en los próximos días las incógnitas que quedan por conocer, principalmente la ganadería, el nombre del rejoneador portugués y los detalles definitivos del festejo. Lo que ya está decidido es el regreso: cuatro años después, los toros formarán de nuevo parte de la feria de septiembre de Mérida.