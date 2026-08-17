Infraestructuras urbanas
El paso elevado Puente Fernández Casado de Mérida será renovado de arriba abajo por casi 300.000 euros para frenar filtraciones
La obra tendrá un plazo de dos meses e incluirá nuevo drenaje, pavimento, aceras y reparaciones en el hormigón deteriorado
El paso elevado Puente Fernández Casado, sobre el paseo de los Rosales de Mérida, afrontará una intervención integral para corregir los daños que presenta y proteger la estructura frente a las humedades. El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras por 292.426,12 euros, con un plazo previsto de ejecución de dos meses.
La actuación se centrará especialmente en los problemas derivados de las filtraciones de agua, que han afectado tanto a la subestructura como al tablero. El proyecto busca detener ese deterioro, reparar las zonas dañadas y adoptar soluciones que reduzcan el riesgo de nuevas entradas de agua.
Uno de los principales trabajos será la instalación de un nuevo sistema de impermeabilización y drenaje, destinado a impedir que el agua procedente de la plataforma continúe penetrando hacia otros elementos del paso elevado.
El tablero, al descubierto
Para acometer esta parte de la obra será necesario demoler las aceras actuales y retirar el pavimento hasta alcanzar la losa de hormigón. También se desmontarán las juntas de dilatación existentes, que serán sustituidas posteriormente.
El proyecto contempla después la impermeabilización del tablero y la ejecución de nuevos sumideros, con el objetivo de mejorar la evacuación del agua. A ello se sumarán la reconstrucción de las aceras y una nueva pavimentación de la calzada.
Las barandillas también serán repuestas y recibirán el correspondiente tratamiento de pintura para mejorar su protección y conservación.
Reparación de las zonas deterioradas
Los trabajos alcanzarán igualmente los alzados y otros puntos del tablero en los que se han detectado daños. Antes de intervenir se retirará la vegetación y se procederá a la limpieza de las superficies mediante agua a presión, complementada con cepillado mecánico u otros tratamientos cuando sea necesario.
Posteriormente se realizará el picado y saneamiento del hormigón deteriorado, además de la reconstrucción de paramentos y el sellado de fisuras. Las grietas localizadas en los estribos recibirán también tratamientos de inyección.
Como protección final, los paramentos de hormigón serán recubiertos con pintura anticarbonatación, destinada a reforzar su resistencia frente al deterioro y aumentar la durabilidad de la estructura.
La actuación permitirá intervenir de forma conjunta sobre la calzada, las aceras, el drenaje y los elementos estructurales, con una reforma destinada tanto a corregir las patologías actuales como a evitar que las humedades sigan avanzando en el paso elevado.
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