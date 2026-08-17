Un camión en llamas colapsa la A-66 hacia Mérida con ocho kilómetros de retenciones

Un camión se ha incendiado este lunes en la A-66 a la altura de El Ronquillo (Sevilla) y ha provocado importantes complicaciones para los conductores que circulan en dirección a Mérida. El suceso ha obligado inicialmente a cortar por completo la autovía y ha generado retenciones que han alcanzado los ocho kilómetros.

El aviso se ha recibido alrededor de las 11.00 horas, cuando Emergencias 112 Andalucía ha sido alertada de que un vehículo estaba ardiendo en el kilómetro 771 de la A-66. Según las fuentes consultadas por Europa Press, no han constado personas heridas como consecuencia del incendio.

La incidencia ha afectado de lleno a uno de los principales ejes de comunicación entre Andalucía y Extremadura y ha condicionado durante horas el tráfico hacia Mérida.

La A-66 ha llegado a estar completamente cortada

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que el incendio ha obligado en un primer momento a interrumpir completamente la circulación por la autovía, ante la necesidad de garantizar la seguridad mientras se desarrollaban las labores de extinción.

Esta situación ha obligado a establecer itinerarios alternativos a través de la N-630, mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar.

Posteriormente, y una vez que la situación ha permitido recuperar parcialmente la circulación, la carretera ha dejado de estar completamente cerrada. Los trabajos han continuado, sin embargo, impidiendo el paso de vehículos por el carril derecho en sentido Mérida.

Ocho kilómetros de retenciones

El incidente ha generado hasta ocho kilómetros de tráfico retenido, especialmente en el sentido de circulación hacia Extremadura.

El cierre parcial del trazado y las operaciones desplegadas junto al vehículo incendiado han dificultado la circulación mientras los equipos de emergencia han continuado trabajando en la zona.

Hasta el punto del incendio se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

También han intervenido efectivos del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), debido a que el camión ha ardido en un punto próximo a una zona con vegetación y existía riesgo de que las llamas pudieran propagarse al entorno.

La circulación ha podido recuperarse parcialmente tras el corte inicial, aunque el carril derecho de la A-66 en dirección a Mérida ha permanecido afectado por los trabajos de los servicios de emergencia.