Risas al fresco en Mérida: 'Impro Verano' volverá este martes a la Plaza Pizarro

La Plaza Pizarro de Mérida volverá a convertirse este martes, 18 de agosto, en escenario de humor e improvisación con una nueva sesión de 'Impro Verano, un chou de ImproMérida', una propuesta que busca llevar las artes escénicas a la calle durante las noches estivales.

Cabe destacar que la propuesta está organizada por Yorik Artes Escénicas, del actor Sergio Pérez, y cuenta con la colaboración de la Asociación Vecinal Centro-San Albín y el ayuntamiento emeritense.

Cartel anunciador del espectáculo. / EL PERIÓDICO

La actividad comenzará a partir de las 21.00 horas y estará basada en historias creadas sobre la marcha, con la improvisación y la participación del público como ingredientes principales. Cada representación es diferente, ya que las escenas se construyen en el momento y sin un guion cerrado.

Será la segunda cita de Impro Verano este mes de agosto en la Plaza Pizarro, después de la celebrada el pasado martes 11, que fue todo un éxito. La iniciativa pretende ofrecer una alternativa cultural y de ocio al aire libre en pleno centro de la capital extremeña aprovechando las noches de verano.