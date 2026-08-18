¡Atentos! Ya están a la venta las entradas para la Corrida Romana de Morante en Mérida: precios y cómo comprarlas

Lo adelantó ayer este periódico y este martes ya ha comenzado la venta para una de las citas más singulares de la próxima Feria de Mérida. La Corrida Romana encabezada por Morante de la Puebla se celebrará el viernes 4 de septiembre, a las 21.00 horas, en la Plaza de Toros de la capital extremeña, y desde hoy pueden adquirirse las localidades por internet a través de la página web torospereda.com. Los precios se mueven entre 30 y 80 euros, dependiendo de la zona elegida.

Morante será el gran reclamo de una noche concebida para ir más allá de una corrida convencional. El diestro lidiará dos toros, todavía por designar, mientras que el cartel incorpora al rejoneador Marcos Bastinhas, anunciado con dos novillos-toros, y a los forcados del Grupo Académico de Elvas. A ellos se sumarán un salto a la garrocha y la actuación del cantaor Israel Fernández, en una velada que mezclará toreo, rejoneo, tradición portuguesa y flamenco.

Presentación del cartel de la Corrida Romana que se celebrará el 4 de septiembre en la Plaza de Toros de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

De 30 a 80 euros

La organización ha diseñado diferentes tarifas en función de la ubicación. Las entradas de barrera cuestan 80 euros y las de contrabarrera, 60 euros. En tendido, la fila 1 tiene un precio de 50 euros, mientras que las localidades de las filas 2 a 6 salen por 40 euros y las situadas entre las filas 7 y 12, por 35 euros.

También se ha reservado un tendido joven por 30 euros para menores de hasta 16 años incluidos, sujeto al cupo disponible. Las peñas dispondrán igualmente de una tarifa especial de 30 euros en el tendido 7. En la zona de grada, la delantera cuesta 50 euros y la grada cubierta, 35 euros, mientras que los jubilados podrán adquirir localidades por 30 euros en cubierta 10.

Cartel oficial de la Corrida Romana de Mérida, con Morante de la Puebla como principal reclamo y las actuaciones de Marcos Bastinhas, el Grupo Académico de Elvas e Israel Fernández. / El Periódico Extremadura

Internet desde hoy y taquilla desde mañana

Quienes quieran asegurarse ya una localidad pueden hacerlo desde este martes 18 de agosto en torospereda.com. La venta presencial comenzará mañana miércoles 19 de agosto en las taquillas de la Plaza de Toros de Mérida, que funcionarán de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Los sábados, la taquilla permanecerá operativa únicamente por la mañana, de 11.00 a 14.00 horas. De esta forma, el público contará desde esta semana con la doble posibilidad de hacerse con sus localidades tanto por internet como directamente en el coso emeritense.

La Corrida Romana supone además la recuperación de la programación taurina de la Plaza de Toros de Mérida con motivo de la Feria de la capital autonómica. La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha definido el espectáculo como "una propuesta diferente y muy especial que suma un nuevo atractivo a la amplia programación de nuestra Feria y Fiestas".

La cita queda así fijada para el 4 de septiembre a las 21.00 horas, con Morante como eje de un cartel en el que convivirán el toreo a pie, el rejoneo de Marcos Bastinhas, los forcados del Grupo Académico de Elvas y la voz de Israel Fernández. Una noche de marcado carácter ibérico que ya tiene sus primeras localidades a la venta desde 30 euros.