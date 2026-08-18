Dónde ir al baño en Mérida: una nueva guía reúne los 45 aseos públicos de la ciudad

Encontrar un aseo público cuando se necesita puede convertirse en una dificultad, sobre todo para personas mayores, familias con niños pequeños, personas con discapacidad o quienes visitan una ciudad que no conocen. Mérida ha tratado ahora de facilitar esa búsqueda reuniendo en una misma guía los 45 aseos públicos disponibles en distintos espacios municipales, con información sobre dónde se encuentran, cuándo pueden utilizarse y cuáles son sus condiciones de accesibilidad.

La delegada de Mayores del Ayuntamiento de Mérida, Catalina Alarcón, ha presentado este pasado martes la nueva Guía de Aseos Públicos junto a representantes del Consejo Local de Mayores. El recurso ha distribuido los puntos disponibles en cuatro grandes áreas de la ciudad: centro, barriada de Nueva Ciudad, zona norte y zona sur.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por el Consistorio y el Consejo Local de las Personas Mayores, pretende ofrecer una respuesta práctica a una necesidad cotidiana. Alarcón ha señalado que la guía ha sido diseñada para "facilitar el acceso a un servicio básico y mejorar la información disponible" tanto para los vecinos como para quienes llegan a Mérida de visita.

De centros culturales a pabellones

Los 45 aseos incluidos en la guía no corresponden únicamente a instalaciones situadas en la calle, sino que se encuentran repartidos por diferentes dependencias y equipamientos municipales. Entre ellos figuran delegaciones municipales, centros culturales, pabellones polideportivos, centros sociales y hogares de mayores.

La delegada ha explicado que la división por zonas pretende hacer más sencilla la consulta y permitir que cada usuario pueda localizar rápidamente el servicio que tiene más próximo. La información resulta, según ha destacado, especialmente relevante para "las personas mayores, las familias con niñas y niños pequeños y personas con discapacidad".

La delegada de Mayores, Catalina Alarcón, junto a representantes del Consejo Local de Mayores durante la presentación de la nueva Guía de Aseos Públicos de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

No se trata únicamente de indicar una dirección. Cada uno de los espacios incorporados incluye también sus horarios y las condiciones de accesibilidad, de forma que el usuario pueda conocer de antemano las características del aseo que tiene previsto utilizar.

"El objetivo es que cualquier persona pueda encontrar fácilmente el aseo más cercano cuando lo necesite", ha indicado Alarcón, quien ha definido esta nueva herramienta como "un documento vivo", por lo que su información podrá actualizarse conforme cambien o se incorporen servicios.

Una información pensada también para visitantes

El ayuntamiento de la capital regional ha planteado la guía no solo como un recurso para los emeritenses, sino también para los numerosos visitantes que recibe la ciudad. Alarcón ha defendido que contar con esta información de forma accesible "facilitará la vida tanto a la ciudadanía emeritense como a las personas visitantes".

La responsable municipal ha considerado que la iniciativa supone "un paso más hacia una ciudad que piensa en las necesidades cotidianas de las personas", con especial atención a la accesibilidad, la inclusión y la comodidad en el uso de los espacios públicos.

La Guía de Aseos Públicos de Mérida ya se encuentra disponible en formato físico en centros de mayores, centros de salud y oficinas de turismo de la ciudad. También puede consultarse a través de la página web municipal, donde figura la relación de aseos y la información asociada a cada uno de ellos.