Mérida cuelga del cielo la feria a 14 días de su arranque

La feria todavía no ha comenzado, pero Mérida empieza a reconocerla cuando levanta la vista. Las primeras hileras de farolillos rojos han quedado suspendidas sobre algunas calles del centro este 18 de agosto, anticipando una transformación que irá ganando terreno conforme se acerque septiembre.

Quedan 14 días para el 1 de septiembre, fecha marcada para el comienzo de la Feria de Mérida, que se prolongará hasta el domingo 6. Seis jornadas festivas que empiezan a tener su primer reflejo en el corazón de la ciudad mucho antes de que se abran oficialmente.

Por el momento son solo algunos tramos, pero la decoración irá extendiéndose durante los próximos días por el resto de calles previstas y por la plaza de España, hasta completar la imagen que acompañará al centro durante las fiestas. Agosto encara así su recta final con una estampa cada vez más reconocible sobre las cabezas de vecinos, turistas y quienes estos días recorren la zona comercial.

La feria empieza por las alturas

Los farolillos se han convertido en una de las primeras señales visibles de que septiembre está cerca. Suspendidos de un lado a otro de la calle, las primeras tiras rojas rompen con la imagen habitual del centro y avanzan parte del ambiente que se instalará en la ciudad durante la primera semana del próximo mes.

Los primeros farolillos rojos empiezan a dibujar el ambiente de feria sobre las calles del centro de Mérida. / El Periódico Extremadura

El montaje se encuentra todavía en una fase inicial. Conforme pasen las jornadas, nuevos tramos irán incorporándose a la decoración y la presencia de los farolillos será más evidente en distintos puntos del casco urbano. La plaza de España también formará parte de ese proceso hasta completar la ornamentación prevista para estas fechas.

La transformación, por tanto, será progresiva. Lo que este martes son unas primeras líneas de color sobre algunas calles acabará formando parte del paisaje cotidiano del centro durante los días previos a la feria.

Dos semanas por delante

El calendario empieza a estrecharse. Del 18 de agosto al 1 de septiembre quedan exactamente dos semanas, un margen en el que la ciudad irá ultimando los preparativos para seis días de feria.

Mientras llega esa fecha, el centro ofrece el primer anticipo. Septiembre todavía queda al otro lado de agosto, pero la feria empieza a colgar sobre las calles de Mérida. Y esta vez la cuenta atrás puede verse simplemente mirando hacia arriba.