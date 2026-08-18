El podcast 'La Ruina' hará confesar en el Teatro Romano de Mérida las peores vergüenzas del público

Anécdotas, vergüenza y risas. El Teatro Romano acogerá el próximo 26 de septiembre el espectáculo en directo de 'La Ruina', el conocido podcast de humor presentado por Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes, que aterrizará en Mérida con una propuesta en la que las desgracias y situaciones más embarazosas del público se convierten en las auténticas protagonistas de la noche.

El formato se construye precisamente a partir de esas historias que, en su momento, hicieron desear a sus protagonistas que la tierra se los tragara. Decisiones desafortunadas, momentos incómodos, anécdotas surrealistas o episodios que todavía provocan vergüenza al recordarlos encuentran en 'La Ruina' una segunda vida, esta vez transformados en humor delante de cientos de espectadores.

Quienes quieran participar podrán hacerlo después de adquirir su entrada. Los asistentes interesados tendrán que completar un formulario para contar previamente su anécdota y entrar así en la selección de posibles protagonistas del espectáculo.

El público decidirá buena parte de la noche

La incertidumbre forma parte esencial del directo. Los nombres de las personas inscritas se introducirán en un bote y serán seleccionados al azar durante la función, de manera que cualquiera de ellas puede acabar escuchando su nombre y teniendo que subir al escenario.

Será entonces cuando Taltavull y Fuentes inviten al elegido a relatar ese episodio de su vida en el que pasó más vergüenza o vivió una auténtica "ruina". A partir de ahí, la conversación y las reacciones de los presentadores irán construyendo un espectáculo diferente en cada ciudad, condicionado por las historias que aporte el propio público.

Además, entre todas las anécdotas que se escuchen durante la noche, la mejor (o la peor) desgracia tendrá premio, siguiendo una de las señas de identidad del podcast.

Una cita el 26 de septiembre

El directo se celebrará el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 21.00 horas en el Teatro Romano de Mérida, que acogerá por una noche un espectáculo de humor basado en experiencias reales y con una importante dosis de improvisación.

Todavía quedan entradas disponibles, que pueden adquirirse a través de la página web oficial de 'La Ruina' Podcast. La cita permitirá ver en directo uno de los formatos humorísticos más reconocibles del panorama actual, esta vez con las confesiones y desgracias de los espectadores emeritenses como materia prima.