Los vigilantes de la Feria de Mérida 2026: más de 600 servicios policiales, agentes de paisano y controles en los accesos

La Feria de Mérida 2026 contará con un amplio dispositivo de seguridad que pondrá el foco tanto en las zonas con mayor concentración de público como en los accesos a la ciudad. Policía Local y Policía Nacional sumarán más de 600 servicios durante los días festivos, a los que se añadirán los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.

La Mesa Técnica de Seguridad y Coordinación de la Feria y Fiestas de Mérida ha ultimado este martes los recursos humanos y técnicos que formarán parte del operativo especial, que abarcará también emergencias, limpieza, transporte y atención ciudadana.

La reunión ha estado presidida por la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, junto al delegado municipal Marco Antonio Guijarro, y ha contado con representantes de las diferentes áreas municipales, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, servicios de limpieza y transporte urbano, además de promotores y responsables de los conciertos y actividades previstas.

Aragoneses ha explicado que el número de efectivos aumentará especialmente entre el jueves y el domingo, cuando se espera una mayor presencia de personas en las calles y en los principales espacios festivos.

"Todo está ya dispuesto para que vivamos la Feria y lo hagamos al mismo tiempo con responsabilidad, sabiendo conciliar el disfrute con el descanso", ha señalado la delegada, que ha destacado que "la coordinación de todos los servicios es fundamental para garantizar una Feria segura, con capacidad de respuesta ante cualquier incidencia y en la que emeritenses y visitantes puedan disfrutar de estos días".

Agentes de paisano entre el público

Una de las principales novedades de este año estará menos a la vista. Policía Local y Policía Nacional incorporarán agentes de paisano que realizarán labores de vigilancia durante las celebraciones.

Su actuación se dirigirá especialmente a prevenir el consumo y la venta de alcohol a menores, uno de los aspectos sobre los que se intensificará el control durante las jornadas de mayor afluencia.

La Policía Local ha previsto casi 400 servicios durante toda la semana, con una media aproximada de 14 patrullas cada día. Los agentes se concentrarán principalmente en el recinto ferial, la plaza de España y el paseo de Roma, tres de los puntos donde se espera una mayor presencia de público.

Por su parte, Policía Nacional desplegará alrededor de 220 servicios, con presencia policial durante toda la jornada y un incremento de efectivos en las franjas y espacios en los que se produzcan mayores concentraciones.

Controles en las entradas y salidas

El dispositivo no se limitará al interior de Mérida. La Guardia Civil de Tráfico realizará controles preventivos de alcohol y drogas durante todos los días de Feria en las principales entradas y salidas del municipio.

De esta forma, la vigilancia abarcará tanto los puntos centrales de las fiestas como los desplazamientos por carretera durante unas jornadas en las que aumentan los movimientos hacia la ciudad.

La seguridad se completará con medidas relacionadas con la convivencia y el descanso. Los cuerpos policiales prestarán especial atención al control del ruido, con franjas horarias sin sonido en las atracciones y vigilancia de los niveles de la música y del hilo musical instalado en el recinto ferial.

Reunión de la Mesa Técnica de Seguridad y Coordinación de la Feria de Mérida, en la que se ha ultimado el dispositivo especial para las fiestas de 2026. / Ayuntamiento de Mérida

El botellón, únicamente en el paseo de Roma

El botellón estará permitido exclusivamente en el paseo de Roma, donde se intensificará el control sobre la presencia de menores y la venta de alcohol a este colectivo.

Los cuerpos de seguridad también colaborarán con los servicios municipales para facilitar las labores de limpieza y baldeo a partir de las 23.00 horas.

Durante la Feria trabajará la totalidad de la plantilla de limpieza, integrada por 40 efectivos. Además, se instalarán tres módulos de sanitarios en la plaza de España, el entorno del Arco de Trajano y el paseo de Roma.

Los cortes de tráfico en el centro se aplicarán de forma flexible y dependerán en cada momento de la concentración de personas.

Emergencias hasta la madrugada

El dispositivo contará igualmente con un refuerzo de los servicios de emergencias. Los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz realizarán 75 servicios y dispondrán de vehículos con bomba y escala.

Protección Civil incrementará sus efectivos y voluntarios, mientras que Cruz Roja mantendrá un dispositivo entre las 21.00 y las 4.00 horas, con un servicio permanente de enfermería.

El objetivo será poder atender directamente las incidencias que se produzcan durante las celebraciones y evitar, siempre que sea posible, derivaciones innecesarias a otros recursos sanitarios.

Líneas búho y Punto Violeta

El paseo de Roma albergará asimismo el Espacio Joven, en el que estará permitida la celebración hasta las 23.00 horas.

El Punto Violeta estará instalado en tres ubicaciones: plaza de España, paseo de Roma y recinto ferial, con funciones de prevención, información y atención durante las fiestas.

También se reforzará el transporte urbano. Vectalia habilitará dos líneas búho para comunicar distintas zonas de la ciudad, con salidas cada hora desde el paseo de Roma a partir de las 23.00 horas.

Ana Aragoneses ha agradecido "la implicación, profesionalidad y compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras, cuerpos de seguridad, servicios de emergencias, empresas y entidades que forman parte de este amplio dispositivo y que durante estos días estarán trabajando para que el resto de la ciudadanía pueda disfrutar".

"Llevamos meses trabajando para que todo esté preparado. Ahora toca disfrutar de nuestra Feria, salir a la calle, participar y compartir estos días, pero siempre desde la responsabilidad, el respeto y la convivencia", ha concluido la delegada de Festejos.