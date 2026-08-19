Altercado urbano
Un coche en la acera, retrovisores dañados y una brutal discusión que acaba en pelea provocan una gran presencia policial en Mérida
El incidente se ha producido antes de las 12.30 horas en la avenida Juan Carlos I, junto al estanco Las Sindicales, y una mujer de unos 68 años ha resultado herida, según vecinos
Una brutal discusión que ha terminado en pelea ha provocado este miércoles, antes de las 12.30 horas, un importante revuelo en la avenida Juan Carlos I de Mérida, en las inmediaciones del estanco Las Sindicales. Según han relatado vecinos de la zona a este periódico, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.
Los testimonios recabados sitúan el inicio del enfrentamiento en un vehículo que se encontraba subido sobre la acera. La discusión habría aumentado rápidamente de intensidad hasta que varias de las personas implicadas han llegado a las manos, siempre según la versión ofrecida por los vecinos que han presenciado el incidente.
La presencia policial ha llamado la atención de quienes se encontraban a esa hora en este tramo de la avenida Juan Carlos I. El despliegue de agentes y la pelea han generado una notable expectación entre residentes, comerciantes y peatones.
Una mujer herida
Según han asegurado los vecinos consultados, una mujer de unos 68 años ha resultado herida en la cabeza durante el altercado y presentaba una brecha. Por el momento no ha trascendido oficialmente el alcance de las lesiones ni las circunstancias exactas en las que se han producido.
Durante el enfrentamiento también han resultado dañados los retrovisores del coche relacionado con el incidente, mientras que los vecinos consultados han apuntado a la existencia de conflictos anteriores relacionados con una de las personas implicadas. Por el momento, tampoco ha trascendido oficialmente si la intervención policial se ha saldado con detenciones o denuncias, de modo que la información conocida hasta ahora procede de los testimonios recabados en la zona.
- Alertan de una plaga de galeruca en el barrio de Bellavista en Mérida: 'Las larvas caen en masa al suelo
- Detenido un joven de 24 años por apuñalar a un hombre de 39 en una barriada en Mérida
- Morante e Israel Fernández ponen toreo y cante al regreso de los toros a la feria de septiembre de Mérida
- Un camión en llamas colapsa la A-66 hacia Mérida con ocho kilómetros de retenciones
- Una mujer resulta herida con politraumatismos al ser atropellada en una avenida de Mérida
- Mérida pone en el mapa sus 45 aseos públicos: dónde están y cuando abren
- Los bares y pubs de Mérida sacarán barras a la calle hasta las 03.00 horas durante tres noches de Feria
- DePol, Camela y tributo a Extremoduro: los conciertos gratuitos de la Feria de Mérida