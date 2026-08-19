Un coche en la acera, retrovisores dañados y una brutal discusión que acaba en pelea provocan una gran presencia policial en Mérida

Una brutal discusión que ha terminado en pelea ha provocado este miércoles, antes de las 12.30 horas, un importante revuelo en la avenida Juan Carlos I de Mérida, en las inmediaciones del estanco Las Sindicales. Según han relatado vecinos de la zona a este periódico, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Los testimonios recabados sitúan el inicio del enfrentamiento en un vehículo que se encontraba subido sobre la acera. La discusión habría aumentado rápidamente de intensidad hasta que varias de las personas implicadas han llegado a las manos, siempre según la versión ofrecida por los vecinos que han presenciado el incidente.

El coche relacionado con el altercado, estacionado sobre la acera de la avenida Juan Carlos I de Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

La presencia policial ha llamado la atención de quienes se encontraban a esa hora en este tramo de la avenida Juan Carlos I. El despliegue de agentes y la pelea han generado una notable expectación entre residentes, comerciantes y peatones.

Una mujer herida

Según han asegurado los vecinos consultados, una mujer de unos 68 años ha resultado herida en la cabeza durante el altercado y presentaba una brecha. Por el momento no ha trascendido oficialmente el alcance de las lesiones ni las circunstancias exactas en las que se han producido.

Un vehículo de la Policía Nacional junto al lugar del altercado en la avenida Juan Carlos I de Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Durante el enfrentamiento también han resultado dañados los retrovisores del coche relacionado con el incidente, mientras que los vecinos consultados han apuntado a la existencia de conflictos anteriores relacionados con una de las personas implicadas. Por el momento, tampoco ha trascendido oficialmente si la intervención policial se ha saldado con detenciones o denuncias, de modo que la información conocida hasta ahora procede de los testimonios recabados en la zona.