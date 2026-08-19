La violencia sexual sale a la luz en Mérida con una exposición que desmonta mitos

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida acoge hasta el próximo 31 de agosto la exposición 'Sí es solo sí: Acabemos con la violencia sexual', una propuesta de Amnistía Internacional Extremadura (AIEX) que busca desmontar, a través de un recorrido visual y documental compuesto por 12 paneles, los estereotipos y falsas creencias que todavía rodean al consentimiento y a la violencia sexual, que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, y ha sido presentada este martes, 18 de agosto, por el vicepresidente de AIEX, José Manuel Rodríguez; la activista del equipo de Relaciones Institucionales de la organización en Mérida, Ana Pizarro; y la delegada de Educación del Ayuntamiento emeritense, Susana Fajardo.

Inauguración de la exposición 'Si es solo si: Acabemos con la violencia sexual'. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Durante la presentación, Pizarro ha defendido que la información y el conocimiento son herramientas esenciales para proteger los derechos de mujeres y niñas. Para dimensionar el alcance de la violencia sexual, AIEX ha recurrido a datos del Ministerio del Interior y a distintas encuestas de la organización.

Según las cifras expuestas, durante el primer semestre de 2025 se tramitaron en España 2.655 denuncias por violación, frente a las 2.481 contabilizadas en el mismo periodo de 2024, lo que representó un incremento del 7%.

A ellas se sumaron 7.907 denuncias por agresiones sexuales sin penetración y otros delitos sexuales, una cifra un 4% inferior a la registrada un año antes. Amnistía Internacional ha señalado también que durante 2024 se denunciaron en España una media de cinco violaciones al día, además de 15.953 agresiones sexuales sin penetración.

La baja denuncia entre las adolescentes

Pizarro ha puesto especial atención en la escasa denuncia entre las adolescentes. Según los datos aportados durante la presentación, el 70% de las víctimas de violencia de género no denuncia "ni tiene intención de hacerlo", una circunstancia que la organización considera especialmente preocupante.

También ha indicado que más de tres millones de mujeres de 16 años o más residentes en España han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Asimismo, ha aludido a los datos relacionados con las agresiones sufridas dentro de las relaciones de pareja, incidiendo en que muchas de estas situaciones se repiten en más de una ocasión.

Inauguración de la exposición 'Si es solo si: Acabemos con la violencia sexual'. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La organización ha puesto igualmente el foco en la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad. De acuerdo con las cifras presentadas, el 40,4% ha sufrido violencia de género, frente al 32% de las mujeres sin discapacidad.

AIEX también ha destacado la situación de las mujeres extranjeras y ha señalado que en 2024 el 51% de los feminicidios registrados en España correspondieron a mujeres de nacionalidad extranjera, con un riesgo de homicidio que, según los datos expuestos por la organización, fue 4,9 veces superior al de las mujeres españolas.

Ante unas cifras que ha calificado de "alarmantes", Pizarro ha reivindicado la importancia de visibilizar la violencia sexual y de reforzar una educación afectivo-sexual basada en el respeto, la igualdad y el consentimiento. La exposición, concebida para todos los públicos, pretende precisamente contribuir a esa labor de sensibilización y facilitar herramientas para reconocer comportamientos que vulneran esos límites.

Educación desde la infancia

Susana Fajardo, por su parte, ha destacado la oportunidad de que la muestra pueda visitarse en las semanas previas a la Feria de Mérida, que comenzará el 1 de septiembre. La delegada ha defendido la importancia de trabajar para que las celebraciones y los espacios de ocio sean seguros para mujeres y niñas, al mismo tiempo que se aborda de manera abierta el consentimiento dentro de las relaciones.

Inauguración de la exposición 'Si es solo si: Acabemos con la violencia sexual'. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Fajardo ha insistido además en la necesidad de educar sobre el consentimiento desde la infancia, enseñando a los menores a reconocer sus propios límites y aquellos relacionados con la intimidad y el cuerpo, así como a comprender qué significa establecer relaciones desde la igualdad y el respeto.

Esta formación, ha señalado, adquiere especial relevancia durante la adolescencia, una etapa en la que muchas jóvenes que sufren algún tipo de agresión no llegan a denunciarla, una realidad que ha calificado de preocupante.

La delegada ha defendido así la necesidad de romper tabúes desde edades tempranas y facilitar a niños y adolescentes los conocimientos necesarios para aprender a relacionarse de una forma igualitaria, respetuosa y basada en el consentimiento.