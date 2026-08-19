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Ocio y fiestas

Tres djs pondrán música a las tardes de los jóvenes de Mérida durante la feria

El Paseo de Roma acogerá las sesiones de Javi Rodríguez, José Molina y Ayala durante los días 3, 4 y 5 de septiembre de 19.00 a 23.00 horas

El Paseo de Roma en la semana de la Feria de Mérida.

El Paseo de Roma en la semana de la Feria de Mérida. / El Periódico Extremadura

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Laura Morales Montero

Mérida

Ambiente festivo para los jóvenes de la ciudad. El Paseo de Roma volverá a ser uno de los principales puntos de encuentro para los jóvenes durante la semana de la Feria de Mérida 2023. La calle contará con una programación de Djs entre el jueves 3 y el sábado 5 de septiembre, con la música como protagonista y distintos servicios necesarios para el desarrollo de las fiestas.

Tres tardes con música para jóvenes

Las actividades se desarrollarán desde las 19.00 hasta las 23.00 horas. La programación comenzará el jueves 3 de septiembre con el Dj Javi Rodríguez, el viernes 4 de septiembre será turno de José Molina, y por último, el sábado 5 de septiembre amenizará la tarde Ayala.

Cartel Djs Feria de Mérida 2026, Paseo de Roma.

Cartel Djs Feria de Mérida 2026, Paseo de Roma. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Según ha informado el Ayuntamiento, y por la aprobación de la Junta Local de Seguridad, en este espacio, y durante esos días, estará permitido el acceso con botellón.

Además, habrá instalado baños portátiles y un Punto Violeta destinado a ofrecer información y asesoramiento ante posibles situaciones de violencia machista. Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña "Mérida, Territorio de Igualdad".

Más programación

Asimismo, durante esos días, distintos puntos de la ciudad contarán con conciertos gratuitos y de aforo libre hasta completar aforo. El jueves, día 3, en el Acueducto de Los Milagros actuará el mítico dúo español 'Camela', un espectáculo dirigido a todas las edades.

El día siguiente, viernes día 4, este escenario se moverá a la Plaza de España donde el grupo 'Pedra' hará un tributo a Extremoduro. En la misma ubicación, el sábado a partir de las 17.30 horas, distintas bandas y artistas locales participarán en un festival, entre ellos están 'Acho a Cacho' (con un tributo a Estopa), 'En Guardia', 'Anhbel' y 'O'Hara. Divas del Pop'.

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De esta manera, la programación de la Feria de Mérida busca dar cabida a todos los públicos y ofrecer distintas alternativas de ocio durante esta semana. A la programación, ya presentada anteriormente, de conciertos y actividades dedicadas a un público más adulto, se suma esta propuesta dirigida a los jóvenes, con música y un espacio propio en el Paseo de Roma.

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