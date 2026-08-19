Fondenex tacha de "despilfarro" los 175.000 euros para jaulas contra las palomas en Mérida tras las 191 capturas y cuestiona su eficacia

Los 191 ejemplares capturados con las primeras 15 jaulas han servido a Fondenex para poner en cuestión el nuevo desembolso previsto contra la sobrepoblación de palomas en Mérida. La organización ha cargado contra los casi 175.000 euros destinados a instalar y gestionar otras 50 jaulas y ha calificado la inversión de "error" y "despilfarro de fondos públicos", al considerar que este sistema, aplicado de manera aislada, tendrá un alcance limitado ante una población que estima en al menos 3.000 aves en la ciudad.

El Ayuntamiento de Mérida adjudicó en febrero de 2026 la colocación de 15 jaulas por un presupuesto de 18.000 euros. Según los datos facilitados ahora por Fondenex, este dispositivo ha permitido capturar 191 palomas en el casco urbano.

La nueva actuación contempla 50 jaulas más para "controlar la sobrepoblación de palomas", con un importe próximo a los 175.000 euros. Fondenex ha cuestionado tanto el coste de la medida como su capacidad para reducir de forma significativa el número de ejemplares si no se acompaña de otras intervenciones. "Sólo con jaulas no se combate la plaga de palomas", ha insistido la organización.

Unas 700 capturas frente a una población de 3.000 aves

Fondenex ha realizado sus cálculos a partir de los resultados obtenidos con las primeras jaulas. La organización sostiene que, si 15 dispositivos han permitido capturar 191 ejemplares, con otros 50 podrían retirarse alrededor de 700 palomas en el mejor de los casos.

Una paloma junto a sus crías en uno de los espacios utilizados por estas aves para anidar en la ciudad. / El Periódico Extremadura

Frente a esa estimación, la entidad cifra la población existente en Mérida en al menos 3.000 ejemplares, de modo que considera que la ampliación del sistema de capturas no bastaría por sí sola para resolver la situación.

La organización ha puesto asimismo el foco en el incremento del coste. Según sus cálculos, cada una de las primeras 15 jaulas y su gestión suponía alrededor de 1.200 euros, mientras que el nuevo contrato elevaría el desembolso a aproximadamente 3.500 euros por unidad. "El Ayuntamiento lo tendría que explicar, porque llama la atención el notable incremento", ha señalado Fondenex.

Los palomares, una actuación "fundamental"

La entidad ha defendido que no existe una única medida capaz de reducir la población de palomas hasta unos niveles que considere normales y ha reclamado combinar diferentes métodos autorizados que, según sostiene, han demostrado su eficacia en municipios españoles y de otros países.

Entre ellos, Fondenex sitúa en primer lugar la actuación sobre los denominados palomares "clandestinos". Su propuesta consiste en elaborar un censo de estos espacios y sellar sus accesos para impedir que continúen funcionando como lugares de refugio y reproducción. "Esta actuación es la fundamental", ha subrayado.

La organización considera que intervenir sobre esos puntos resulta imprescindible para reducir la reproducción de las aves y evitar que las capturas se conviertan en una medida cuyos efectos sean únicamente temporales.

Prohibir alimentar a las palomas

La segunda medida defendida por Fondenex pasa por prohibir la alimentación de palomas en plazas, parques y otros espacios públicos mediante una normativa municipal o autonómica.

Varias palomas ocupan el alféizar de un edificio, donde también se observan restos acumulados de excrementos. / El Periódico Extremadura

La entidad sostiene que la disponibilidad permanente de comida contribuye al mantenimiento de poblaciones elevadas y advierte de que los restos de alimentos también pueden atraer hormigas, cucarachas y ratas.

Con estas propuestas, Fondenex ha reclamado una estrategia que combine las capturas con actuaciones sobre los lugares de reproducción y las fuentes de alimento. La organización insiste en que su planteamiento no busca eliminar la especie de la ciudad, sino reducir su presencia hasta recuperar unos niveles que considera normales y semejantes a los registrados años atrás en Mérida.

La crítica se concentra así en destinar casi 175.000 euros a otras 50 jaulas después de las 191 capturas conseguidas con las primeras 15, una inversión cuya eficacia Fondenex pone en duda si no forma parte de una actuación más amplia contra la sobrepoblación de palomas.