Mérida cerrará al tráfico parte del centro este fin de semana por el Triatlón: qué calles evitar y en qué horarios

El Campeonato de España de Triatlón convertirá este fin de semana varias de las principales calles de Mérida en parte del circuito de competición. Las pruebas previstas para los días 22 y 23 de agosto obligarán a establecer cortes de tráfico, prohibiciones de estacionamiento y restricciones temporales para acceder a determinados garajes tanto en el centro como en algunas de las grandes avenidas de la ciudad.

Las afecciones comenzarán incluso antes de que arranque la competición. El paseo de Roma quedará reservado desde las 18.00 horas de este jueves 20 de agosto, mientras que a partir del viernes se ampliarán las prohibiciones de aparcamiento a otros puntos incluidos en los recorridos.

En cuanto al tráfico, el sábado habrá dos grandes franjas de restricciones. La primera se extenderá entre las 8.30 y las 13.30 horas, aproximadamente, y la segunda entre las 18.00 y las 21.15 horas. El domingo, los cortes coincidirán con las pruebas previstas entre las 9.00 y las 13.30 horas.

El dispositivo alcanzará vías muy transitadas como el paseo de Roma, puente Lusitania, avenida del Río, Félix Valverde Grimaldi, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y avenida de la Libertad, además de numerosas calles del casco histórico.

El recorrido entra en pleno centro

Durante las mañanas del sábado y el domingo, la prueba de natación se disputará en el Guadianilla, entre el paseo de Roma y la Alcazaba.

El tramo ciclista partirá desde la glorieta de Prima Porta y continuará por el puente Lusitania, la glorieta de la Capitalidad y la avenida del Río, antes de avanzar por Félix Valverde Grimaldi y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Desde allí, los deportistas emprenderán el regreso por la avenida del Río, la glorieta de la Capitalidad y el puente Lusitania.

La carrera a pie llevará la competición directamente hasta el casco histórico. El itinerario atravesará paseo de Roma, Almendralejo, Morería, calle Puente, plaza de España, plaza del Rastro y Cava, para continuar hacia la glorieta de La Loba y el Puente Romano.

Los participantes accederán también a la isla antes de regresar de nuevo por el Puente Romano, la glorieta de La Loba y el paseo de Roma.

El sábado por la tarde amplía las afecciones

El segundo bloque de competición del sábado obligará a modificar de nuevo la circulación a partir de las 18.00 horas. El recorrido ciclista saldrá del paseo de Roma y continuará por Prima Porta, puente Lusitania, glorieta de la Capitalidad y avenida del Río hasta las proximidades de la glorieta con la avenida del Prado.

Desde ese punto avanzará por avenida de la Libertad, glorieta de la Función Pública, paseo de los Rosales y avenida de Alange, antes de dirigirse hacia el Puente Romano, la glorieta de La Loba y el paseo de Roma.

Un triatleta sale del agua durante la competición, con el puente Lusitania al fondo. / Ayuntamiento de Mérida

También habrá cambios en el recorrido a pie. Los triatletas atravesarán Almendralejo, Morería, calle Puente, plaza de España, plaza del Rastro, Romero Leal, Los Maestros, Gavilanes, Piedad, John Lennon y Cava, antes de finalizar nuevamente en el entorno del paseo de Roma.

Las primeras prohibiciones para aparcar empiezan el jueves

El calendario de restricciones de estacionamiento arrancará antes de las pruebas. En el paseo de Roma no se podrá aparcar desde las 18.00 horas del jueves 20 hasta las 23.00 horas del domingo 23, lo que supone la limitación más prolongada de todo el dispositivo.

En Morería y calle Puente, la prohibición comenzará a las 20.00 horas del viernes 21 y se mantendrá hasta las 17.00 horas del domingo.

También quedará restringido el estacionamiento en la avenida de la Libertad, en el entorno del parque de las Siete Sillas, desde las 15.00 horas del viernes hasta las 23.00 horas del sábado.

En la avenida del Río, Félix Valverde Grimaldi y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, los vehículos no podrán estacionar desde las 22.00 horas del viernes hasta las 15.00 horas del domingo.

A estas zonas se añadirá la calle Piedad, donde la prohibición estará vigente desde las 12.00 hasta las 23.00 horas del sábado.

Garajes que tampoco podrán utilizarse con normalidad

El desarrollo de las pruebas condicionará igualmente la movilidad de los residentes. La entrada y salida de vehículos de determinados vados quedará limitada durante el paso de los deportistas por las calles incluidas en los circuitos.

Durante las jornadas del sábado y el domingo esta situación afectará a los garajes situados en Morería, calle Puente y avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

En la sesión de tarde del sábado se sumarán los vados de Romero Leal, Los Maestros, Gavilanes, Piedad y John Lennon.

El Ayuntamiento ha recomendado a conductores y vecinos organizar sus desplazamientos con antelación, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones de la Policía Local y del personal del dispositivo. Durante buena parte del fin de semana, la competición condicionará así la circulación en algunos de los puntos más transitados y céntricos de Mérida.