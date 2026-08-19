Mérida restaura 22 años después la escultura del Padre Panero, seña de identidad de La Antigua

La escultura dedicada al Padre Agustín Panero, ubicada en la rotonda de la avenida Juan Carlos I, será sometida a trabajos de conservación y restauración para recuperar su estado, garantizar su adecuada preservación y estabilidad material. Dicha intervención cuenta con un presupuesto de 6.354,87 euros y un plazo de ejecución de tres meses que se llevará a cabo por la restauradora emeritense Yolanda Burgos.

La escultura fue una obra del artista emeritense Eduardo Zancada instalada en el año 2004 como homenaje a la labor desarrollada por el Padre Agustín Panero. La pieza, realizada en bronce, tiene una altura de 2,05 metros y un peso aproximado de una tonelada, forma parte del patrimonio escultórico en los distintos espacios públicos de Mérida.

Trabajos de restauración de la escultura al Padre Panero en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Limpieza y protección del bronce

El paso de los años y la exposición continuada a las condiciones ambientales, ha provocado diferentes alteraciones superficiales y acumulación de depósitos sobre la escultura. Por ello, la actuación ha comenzado con un estudio preliminar y un diagnóstico de su estado de conservación, además de las pruebas puntuales de limpieza en zonas poco visibles.

Las pruebas que se están realizando, permiten determinar los procedimientos químicos o mecánicos más adecuados para intervenir sobre la pieza. Posteriormente, se realizará una limpieza superficial de la escultura mediante la retirada de polvo, de manera manual, y depósitos ambientales, utilizando herramientas y materiales específicos de restauración, como aspiración controlada, brochas suaves y esponjas técnicas.

Trabajos de restauración de la escultura al Padre Panero en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Asimismo, se llevará a cabo una limpieza químico-mecánica, destinada a eliminar la suciedad superficial y los depósitos acumulados sobre el bronce. En todo momento, el soporte y las características de la obra serán respetadas, evitando alterar las capas estables de óxido protector. En ciertos puntos y zonas, que sean necesarias, se realizará un tratamiento con los productos de corrosión activos.

La intervención concluirá con la aplicación de un tratamiento de protección compatible con la estructura, destinado a mejorar su conservación, eliminar la suciedad acumulada y aplicar posteriormente una protección frente al deterioro de los agentes ambientales y que contribuya a preservar el bronce.

Agradecimiento vecinal

Por parte de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Antigua ha mostrado su "alegría y agradecimiento" por el inicio de los trabajos de acondicionamiento y limpieza de la escultura.

Desde la asociación señalan que esta satisfacción es compartida entre los vecinos y vecinas que tenían "mucha estima" al Padre Panero, a quien consideran una persona muy querida, no solo en la barriada de La Antigua, sino en toda Mérida.

Asimismo, los vecinos agradecen al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y a la concejala de Urbanismo, las gestiones realizadas para poner en marcha la restauración. En abril, tras tres años de reclamación para qué se realizarán los servicios de limpieza y restauración convenientes, Osuna visitó la escultura y tras la observación de la pieza, la asociación recibió la confirmación de que está actuación se llevaría a cabo.