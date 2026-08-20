El Festival de Teatro Clásico de Mérida rompe el guion con techno, flamenco y siete jóvenes creadores

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida reservará sus próximos días para quienes empiezan a construir su propio camino sobre los escenarios. Siete propuestas de jóvenes creadores convertirán el Pórtico del Foro en un espacio para experimentar con los clásicos desde el teatro, la danza, el flamenco, la música electrónica o la creación audiovisual dentro de una nueva edición de Agustito en Mérida.

La programación se desarrollará del 21 al 30 de agosto, a partir de las 22.00 horas, bajo la coordinación de Javier Llanos, director de TAPTC? Teatro, y permitirá que una nueva generación de intérpretes y creadores traslade al público proyectos propios nacidos al calor del programa Agusto en Mérida.

La iniciativa propone algo más que representar nuevamente historias conocidas. Medusa, Prometeo, Clitemnestra, Porcia o Drusila servirán como punto de partida para hablar de identidad, violencia, silencio, amor, libertad, dolor o venganza con códigos plenamente contemporáneos. Un repertorio en el que caben desde el teatro físico hasta el techno industrial.

Un escenario para experimentar

Durante la presentación de esta nueva edición, la delegada de Festejos del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, ha destacado la consolidación de Agustito en Mérida como "un espacio diferente, fresco y necesario" dentro del Festival.

Aragoneses ha incidido en que la propuesta permite visibilizar el talento emergente de la ciudad y facilita que los jóvenes puedan "crear, experimentar y mostrar su trabajo" a través de diferentes disciplinas artísticas.

La responsable municipal ha puesto también el acento en la capacidad de estos proyectos para acercar la cultura clásica a otros públicos y ha reivindicado la importancia de generar oportunidades para los creadores locales, que contribuyen a construir una Mérida "más viva, más joven y más vinculada a la cultura".

El responsable del programa, Javier Llanos, ha recordado la evolución experimentada por Agustito en Mérida desde sus primeros pasos. La iniciativa nació vinculada al café-teatro y a pequeños espectáculos concebidos para terrazas, pero con los años se ha transformado en un espacio de creación y residencia artística.

Ese crecimiento ha permitido que los participantes no se limiten a interpretar una obra ya escrita. Los jóvenes pueden desarrollar proyectos propios y asumir también tareas como la escritura, la creación coreográfica o la concepción integral del espectáculo.

Agustito en Mérida funciona así como un laboratorio en el que los nuevos creadores pueden probar sus lenguajes, asumir riesgos y presentar ante los espectadores trabajos que llevan su propia firma.

La oportunidad de encontrar una voz propia

Entre los participantes de esta edición, Juan Ángel González ha destacado precisamente la importancia de disponer de un espacio en el que desarrollar proyectos personales con libertad y contar con los medios necesarios para trasladarlos posteriormente al escenario.

El joven creador ha subrayado lo "gratificante" que resulta poder trabajar sobre las propias inquietudes artísticas y tener después la oportunidad de compartir el resultado directamente con los espectadores.

Presentación de la programación de 'Agustito en Mérida'. / Jero Morales

También José Carlos Toledano ha señalado el valor de Agustito en Mérida como puerta de entrada al terreno profesional. A su juicio, este tipo de iniciativas permiten a los artistas emergentes sumar experiencia, probar nuevas fórmulas y comenzar a descubrir un sello propio con el que construir su trayectoria dentro de las artes escénicas.

Siete propuestas, siete formas de contar los clásicos

El programa arrancará los días 21 y 22 de agosto con Poiesis, una obra escrita y dirigida por José Carlos Toledano que mezclará comedia, música en directo, danza, teatro físico e improvisación con el público.

El 23 de agosto será el turno de Cinco Antorchas, de Belén Hernández. El espectáculo, de carácter unipersonal y protagonizado por Porcia, se acercará a la cuestión del suicidio y la ley del silencio. La propuesta contará además con la voz en off de Celia Estecha, ayudante de dirección.

Tras la primera parte del programa, la danza contemporánea y el flamenco protagonizarán la noche del 25 de agosto con Mi Mito, una creación de María Saavedra.

Un día después, el 26 de agosto, Lucía Ferrán presentará Medusa, una revisión de uno de los personajes más reconocibles de la mitología clásica a través de la danza y el teatro físico.

Prometeo también suena a techno

Uno de los cruces más singulares de la programación llegará el 27 de agosto. José Mato y Juan Ángel González pondrán en escena Prometeo Antikythera, un montaje en el que el mito de Prometeo convivirá con techno industrial, palabra poética y proyecciones realizadas en directo.

El espectáculo resume una de las principales señas de identidad de Agustito en Mérida: utilizar los referentes clásicos sin quedar atrapados en las fórmulas tradicionales y permitir que los jóvenes creadores trabajen con los lenguajes artísticos que forman parte de su generación.

El 28 de agosto, Sara Wens presentará Clitemnestra, una propuesta centrada en el dolor y la venganza de la reina de Micenas. El montaje contará además con la actuación del dúo musical formado por Rubén y Vahan.

Presentación de la programación de 'Agustito en Mérida'. / Jero Morales

Drusila cerrará el programa

La programación concluirá el 30 de agosto con En nombre de Drusila, un espectáculo creado e interpretado por Juan Ángel González a partir de textos de Albert Camus.

La propuesta tendrá carácter unipersonal, inmersivo y participativo y pondrá el broche a diez días en los que el Pórtico del Foro servirá como escaparate para una generación que empieza a reclamar su espacio dentro de las artes escénicas.

En total, siete propuestas utilizarán algunos de los grandes nombres y conflictos del mundo clásico para hablar desde el presente, sin renunciar a la experimentación ni a disciplinas poco habituales dentro del imaginario tradicional del teatro grecolatino.

Del flamenco al techno industrial, de la palabra a las proyecciones y de la danza al teatro físico, Agustito en Mérida plantea otra puerta de entrada a los clásicos: la de unos jóvenes creadores que no quieren limitarse a heredarlos, sino utilizarlos para contar sus propias historias.