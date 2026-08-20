Cruzar Reina Sofía será más fácil en Mérida con dos nuevos pasos de peatones y semáforos

Cruzar la avenida Reina Sofía será más sencillo y seguro para los peatones. Mérida ha iniciado la instalación de dos nuevos pasos peatonales regulados por semáforos en ambos sentidos de circulación, una intervención que permitirá crear un nuevo punto de cruce entre el concesionario Volkswagen y la barriada de La Antigua.

La actuación ya ha comenzado y responde a una demanda planteada desde hace años por los vecinos de la zona, que reclamaban una alternativa más cómoda y segura para atravesar una avenida con un importante volumen de tráfico. Los nuevos pasos permitirán ordenar los cruces y mejorar la movilidad a pie en uno de los principales ejes urbanos de la ciudad.

La intervención busca así facilitar la convivencia entre peatones y vehículos y reforzar la seguridad vial y la accesibilidad en Reina Sofía. El nuevo cruce facilitará los desplazamientos cotidianos entre ambos lados de la avenida y evitará que quienes realizan este recorrido tengan que buscar otros puntos para atravesarla.

Obras de mejoras en la avenida Reina Sofía de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Según ha explicado el equipo de Gobierno municipal, esta actuación se incluye dentro de las distintas intervenciones que se están desarrollando en Mérida para mejorar los espacios públicos y resolver necesidades concretas de los barrios.

Aunque se trate de obras de menor envergadura que otros grandes proyectos urbanos, el Ayuntamiento defiende que este tipo de actuaciones tienen una repercusión directa en el día a día, especialmente cuando permiten hacer más cómodos y seguros los recorridos peatonales.

Una demanda del día a día

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha señalado que la intervención en Reina Sofía responde al objetivo de avanzar hacia una ciudad "más accesible, más segura y más cómoda para todas las personas".

Fernández ha destacado especialmente la necesidad de atender las demandas vinculadas al "día a día" de los vecinos y continuar mejorando progresivamente el espacio urbano.

Obras de mejoras en la avenida Reina Sofía de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La actuación incide precisamente en uno de esos recorridos cotidianos. La incorporación de los pasos peatonales y de la regulación semafórica permitirá conectar de una manera más directa La Antigua con la zona situada al otro lado de Reina Sofía, mejorando las condiciones para quienes realizan el trayecto a pie.

Intervenciones en calles y barrios

La obra de Reina Sofía se incorpora a la política municipal de acondicionamiento progresivo del espacio urbano, con especial atención a la movilidad peatonal, la accesibilidad y la seguridad vial.

"Estamos actuando en nuestras calles, en nuestros barrios y en aquellos puntos en los que es necesario intervenir para seguir mejorando Mérida", ha señalado Fernández.

Con los trabajos ya en marcha, la avenida incorporará dos nuevos pasos de peatones y semáforos en ambos sentidos, una intervención que pretende resolver una reivindicación vecinal y hacer más cómodo y seguro uno de los desplazamientos habituales entre La Antigua y esta zona de la ciudad.