El cuchillero que forja en Mérida una katana para cortar jamón

Una katana remite casi inevitablemente a la figura de un samurái. En Mérida, sin embargo, hay una pensada para las manos de un cortador de jamón. Tiene ébano, titanio y el característico perfil de la hoja japonesa, pero aquí no existe ninguna duda sobre su cometido. Está hecha para cortar jamón. Es una de las creaciones más singulares vinculadas al trabajo de Arkaitz Martin Luna, cuchillero y cortador que ha exprimido hasta el final una relación que conoce desde hace bastante tiempo, la que existe entre una buena pieza de ibérico y la herramienta capaz de sacarle el mejor partido. De aquella katana se hicieron 50 unidades y, según recuerda, prácticamente todas encontraron dueño en apenas un mes.

Al Compás del Filo es la tienda en la que atiende al público, realiza los afilados y mantiene su actividad como cortador de jamón y embutidos, en Nueva Ciudad. Allí llega quien necesita recuperar el filo de una herramienta, busca un cuchillo determinado o quiere dar con la pieza que mejor responda a sus necesidades. La fabricación artesanal tiene su propio espacio. Su centro de operaciones está en una nave de la carretera de Don Álvaro, donde se encuentran la fragua, el horno, el yunque y todo lo necesario para trabajar el acero desde el principio. Es ahí donde fabrica a mano sus piezas y desarrolla la faceta más artesanal de un oficio al que dedica buena parte de su tiempo.

El acero también habla por sí solo: detalle de una de las hojas trabajadas para lograr precisión, equilibrio y un buen corte. / Javier Cintas

Con los años, el establecimiento ha acabado siendo una especie de baúl en el que casi siempre aparece aquello que busca el cliente. "Siempre hay alguien que necesita afilar un cuchillo", resume Martin Luna. Por sus intalaciones han pasado ya un sinfín de personas, muchas de ellas hoy también amigas, y cada vez incorpora más visitas y necesidades distintas. Él mismo condensa el espíritu del lugar en una frase. "Somos cuchillería, afilado, arreglo, forja, con algo de jamón". Ese "algo de jamón" engloba también su trabajo como cortador de jamón y de embutidos, una actividad que mantiene junto al resto de servicios.

Uno le escucha hablar del oficio y enseguida comprende que no mira un cuchillo como lo hace cualquiera. Habla de gramos, flexibilidad, agarre, reparto del peso y de ese equilibrio apenas perceptible que termina marcando la diferencia después de horas de trabajo. Pero la conversación rara vez permanece demasiado tiempo en lo técnico. Una explicación conduce a un recuerdo y ese recuerdo abre otra historia. Va sacando anécdotas de su vida casi al mismo ritmo que enseña hojas y empuñaduras, y entre unas y otras acaba asomando cierto espíritu aventurero.

El equipo de Al Compás del Filo, entre jamones, cuchillos y herramientas de corte en su establecimiento de Nueva Ciudad. / Javier Cintas

Antes de la fragua estuvo el jamón

Porque el hoy conocido cuchillero empezó por otro camino. Su primera escuela profesional fue la hostelería, donde sitúa entre 1999 y 2000 el inicio de una trayectoria que terminó apartándolo de las mesas para colocarlo delante del jamón hasta especializarse en su corte. Extremadura apareció en su vida por una razón mucho más personal. Andaluz de origen, acabó aquí por amor, una decisión que terminó marcando el escenario de una trayectoria profesional que ya no puede entenderse sin el jamón ni sin el acero.

Camina por el filo de la navaja y, en su caso, la expresión tiene mucho de literal. El punto de inflexión llegó con el afilado. Los resultados que encontraba no siempre respondían a sus necesidades y algunas herramientas en las que había realizado inversiones económicas importantes sufrían, según relata, un desgaste excesivo. Decidió aprender a prepararlas por sí mismo. Primero quiso cuidar mejor los cuchillos con los que trabajaba. Después necesitó comprender por qué una hoja respondía de una manera y otra no. De utilizar la herramienta pasó a querer conocerla hasta el último detalle.

Dos de las piezas vinculadas a JBK y Al Compás del Filo, donde diseño y funcionalidad avanzan de la mano. / Javier Cintas

Esa inquietud le ha hecho frecuentar ferias y encuentros profesionales, en Madrid y Albacete, una de las grandes cunas españolas de la cuchillería. Allí ha observado, preguntado y aprendido de quienes conocen bien el gremio. En esta aventura está su socio, con quien comparte el proyecto profesional de Al Compás del Filo. A su lado trabaja además su mujer, emeritense, con la que comparte la actividad de corte de jamón y embutidos. En el apartado de los cuchillos aparece también JBK, una firma de cuchillería con la que Al Compás del Filo colabora en determinados modelos. Martin Luna aporta la experiencia del corte, las necesidades que debe resolver cada pieza y las ideas que terminan dando forma a los diseños. Hay además un detalle muy suyo: bautiza sus cuchillos y hace que esos nombres queden plasmados en las hojas.

Parte de ese trabajo se plasma en piezas desarrolladas bajo sus especificaciones y fabricadas en Madrigueras, Albacete. Los patrones empiezan sobre papel y antes de decidir la apariencia se piensa para qué servirá cada modelo y quién tendrá que utilizarlo. De ahí han salido Ojú, concebido para resultar ligero y versátil; La Pluma, que pesa entre 30 y 50 gramos menos que otros cuchillos jamoneros, según detalla Martin Luna, y Competición, ideado con un reparto del peso tan preciso que puede permanecer equilibrado sobre un dedo. Hasta los nombres guardan una historia. "Ojú, cómo corta de bien", recuerda al contar el origen de uno de ellos.

Acero, fuego y paciencia

Martin Luna tiene claro lo que busca en un cuchillo: diseños sencillos, líneas puras, materiales de calidad y, por encima de cualquier adorno, un corte magnífico. Sus piezas están hechas para trabajar, no para quedarse en una vitrina. Aunque sean artesanales y algunas destaquen a primera vista por su apariencia, lo importante es que respondan cuando llega el momento de ponerlas en práctica.

A la hora de trabajar es exigente con los materiales y el proceso que sigue es totalmente artesanal. El acero pasa por el calor, se estira a golpe de martillo, se perfila y va adquiriendo su aspecto definitivo entre limas y herramientas manuales. "Martillo, calor, horno, fragua", enumera. Sin maquinaria pesada que acorte determinados pasos, un solo encargo puede ocuparle cerca de un mes. No hay demasiados atajos. Cada pieza exige tiempo y una sucesión de decisiones en las que unos milímetros o unos gramos pueden terminar marcando la diferencia.

Diseño y personalidad en uno de los cuchillos con empuñadura personalizada que forman parte de la colección. / Javier Cintas

Los encargos a medida son del mismo modo los que le permiten experimentar más con formas y materiales. Combina hojas de inspiración japonesa con mangos que recuerdan a los cuchillos de monte o a los Bowie y trabaja, entre otros materiales, con acero de Damasco y resinas epoxi. Entre las piezas que mejor recuerda está un encargo para asados realizado para una familia que quería reunir referencias argentinas y gitanas. El mango se elaboró con láminas de cuero trabajadas una a una y, por sus dimensiones, el resultado parecía una espada.

En la colección hay modelos curiosos. Los más llamativos a ojos de quien no está familiarizado con este mundo son probablemente los mangos con figuras de Pokémon, entre ellos Squirtle y Charmander. Aparecen también diseños tridimensionales y materiales capaces incluso de brillar en la oscuridad. A ellos se suman cuchillos de caza, de remate y de desollar, navajas y otros encargos especiales. Para las empuñaduras trabaja con maderas estabilizadas, ébano y materiales procedentes de lugares muy distintos, aunque entre tanta variedad sus preferencias se quedan cerca de casa, con el olivo y la encina.

Hasta los Pokémon encuentran sitio en la cuchillería: detalle de uno de los originales mangos utilizados en piezas personalizadas. / Javier Cintas

Una ventana al mundo

Las redes sociales le han permitido abrir una ventana al mundo. Por ellas muestra sus trabajos y recibe multitud de encargos. Trabaja para particulares y también de la mano de cocineros profesionales, algunos con nombres muy conocidos que prefiere no revelar porque no tiene autorización para identificarlos. Los destinos sí permiten medir el recorrido de sus piezas. Los pedidos llegan desde numerosos puntos de España y han alcanzado Francia, Holanda, Italia e incluso Estados Unidos. Entre las historias que va desgranando aparece también la de cocineros japoneses que han viajado expresamente hasta la ciudad para confiarle el afilado de sus cuchillos.

Después de muchos años entre jamones, ferias, encargos y acero, Martin Luna reduce el cuidado de una buena herramienta a unos principios bastante elementales. Buen acero, limpieza, mantenimiento y una buena chaira. Detrás de esa fórmula hay un gran aprendizaje y una pasión que ha ido ganando terreno casi al mismo ritmo que su curiosidad. Empezó buscando el filo adecuado para sacarle el mejor partido a un jamón y terminó queriendo saber cómo nace la propia herramienta. Hoy, entre el corte, el afilado y el acero trabajado a mano, sigue encontrando en cada nueva pieza una razón para profundizar en un oficio que nació de una necesidad muy concreta y acabó ocupando un lugar esencial en su vida.