El eclipse, el patrimonio y el Festival de Teatro catapultan el turismo en Mérida durante el puente de agosto

Mérida ha reunido este agosto una combinación difícil de igualar. El eclipse solar, su patrimonio monumental y el Festival Internacional de Teatro Clásico han marcado una de las semanas más intensas del verano en la capital extremeña, que ha cerrado el puente del 15 de agosto con un nuevo salto en sus cifras turísticas y con alojamientos que, en algunos casos, llegaron al lleno.

Las Oficinas Municipales de Turismo atendieron a 3.253 personas entre el 14 y el 17 de agosto, un 11,87% más que durante el mismo periodo de 2025, cuando pasaron por ellas 2.908 visitantes. Un crecimiento que consolida la evolución al alza del destino y que adquiere todavía más fuerza cuando se amplía la comparación a los últimos años.

Javier Cintas

Respecto al puente de agosto de 2023, la afluencia contabilizada en estos puntos de información se ha incrementado nada menos que un 40,82%. En apenas tres veranos, por tanto, Mérida ha dado un considerable salto en visitantes durante unas fechas que ya se han convertido en uno de los grandes momentos de su temporada turística.

Y el movimiento se ha dejado sentir también en las habitaciones. Varios establecimientos de la ciudad registraron ocupaciones próximas o superiores al 90% y algunos alcanzaron el 100%, reflejo de la elevada demanda registrada durante el puente.

Una semana con todos los focos sobre Mérida

Las cifras llegan después de unos días especialmente singulares para la ciudad. Apenas antes del puente, el eclipse solar del 12 de agosto convirtió también el cielo extremeño en protagonista, añadiendo un acontecimiento excepcional a una semana en la que Mérida ya contaba con dos de sus mayores bazas turísticas, su extraordinario legado histórico y la programación cultural del verano.

El fenómeno astronómico añadió un nuevo ingrediente a unos días en los que la ciudad recibió visitantes atraídos por una oferta que va mucho más allá de una única experiencia. Patrimonio romano, cultura, ocio y acontecimientos extraordinarios han coincidido prácticamente en el mismo calendario, reforzando la imagen de Mérida como destino para una escapada en pleno agosto.

Aunque los datos difundidos por el Ayuntamiento corresponden específicamente al periodo comprendido entre los días 14 y 17, el eclipse formó parte de una semana especialmente intensa en materia turística y de promoción de la ciudad.

A ello se suma el gran emblema cultural del verano emeritense. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida continúa ejerciendo como uno de los principales motores de atracción durante julio y agosto, con el Teatro Romano como escenario de una programación que cada año lleva hasta la ciudad a miles de espectadores.

La combinación resulta especialmente poderosa. Quienes llegan para asistir a una representación encuentran al mismo tiempo uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de España, mientras que los turistas atraídos inicialmente por el patrimonio incorporan la oferta cultural a su estancia.

Turistas fotografían algunos de los enclaves monumentales de Mérida durante una jornada de intensa afluencia de visitantes. / Ayuntamiento de Mérida

Crece el visitante nacional y también el extranjero

El aumento registrado durante el puente no depende de un único mercado. De las personas atendidas en las oficinas municipales, el 79,25% fueron visitantes nacionales, mientras que el 20,75% procedían del extranjero.

Dentro de España, Madrid, Andalucía y Cataluña fueron los principales lugares de procedencia. En el turismo internacional destacaron Portugal, México y Reino Unido.

La evolución interanual refleja avances en ambos casos. El turismo nacional aumentó un 12,18% respecto al puente de 2025, mientras que el internacional creció un 10,66%.

Pero es la comparación con 2023 la que deja uno de los datos más llamativos de toda la estadística turística de este puente. Los visitantes internacionales han aumentado un 106,42% en solo tres años, lo que significa que su presencia se ha más que duplicado durante este periodo.

Ese crecimiento exterior abre además nuevas posibilidades para un destino que conserva una sólida base de visitantes españoles, pero que gana progresivamente presencia entre quienes llegan desde otros países atraídos principalmente por su historia, su patrimonio y su agenda cultural.

Un grupo de visitantes recorre el centro de Mérida durante el puente de agosto, uno de los periodos fuertes del verano turístico. / Ayuntamiento de Mérida

Del Teatro Romano a los hoteles

La intensidad turística tuvo una traducción directa en el sector alojativo. Los datos disponibles correspondientes al puente reflejan una elevada demanda de plazas, con numerosos establecimientos moviéndose en porcentajes de ocupación superiores al 90%.

En algunos casos, la disponibilidad llegó a agotarse y se alcanzó el 100% de ocupación, convirtiendo el puente del 15 de agosto en uno de los grandes momentos del verano para hoteles y otros alojamientos turísticos de la ciudad.

La propia configuración del calendario favorece las escapadas de varios días y los desplazamientos de corta y media distancia. Pero Mérida añade a ese factor una oferta singular. No se trata únicamente de visitar sus monumentos, sino de poder vivirlos también como escenarios culturales, especialmente durante el Festival Internacional de Teatro Clásico.

Esa capacidad para combinar el patrimonio con grandes acontecimientos constituye uno de los pilares sobre los que Mérida está reforzando su posición en el mercado turístico.

Las cifras respaldan esa evolución. Casi un 12% más de visitantes que hace un año, un crecimiento superior al 40% desde 2023, el turismo extranjero duplicado en tres años y alojamientos que llegan al completo dibujan un puente especialmente positivo para la capital extremeña.

Agosto vuelve así a mostrar la potencia turística de Mérida. Una ciudad que durante estos días ha mirado al cielo con el eclipse, ha vuelto a llenar de vida sus dos mil años de patrimonio y ha mantenido encendidos los focos del Teatro Romano, convirtiendo la cultura y la historia en su mejor escaparate para seguir ganando visitantes.