Mérida iluminará ocho pasos de cebra en puntos clave de la ciudad para hacerlos más seguros

Ocho pasos de cebra de Mérida contarán próximamente con iluminación específica para aumentar la seguridad de los peatones y hacer que sean más visibles para los conductores. El ayuntamiento de la capital regional prepara una actuación en diferentes puntos de la ciudad, algunos situados en grandes avenidas y vías con una importante presencia de tráfico, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo en los cruces.

Los trabajos se desarrollarán en puntos de la avenida de la Constitución, avenida de la Hispanidad, avenida de la Libertad, avenida José Fernández López, avenida Emérita Augusta, avenida Lusitania, Camino Viejo de Mirandilla y avenida de Extremadura.

La elección de estas ocho localizaciones responde, según el consistorio, a criterios de seguridad vial y a las necesidades detectadas para mejorar la visibilidad de los pasos de peatones.

La actuación contempla la instalación de sistemas específicos de iluminación, con tres puntos de luz en cada sentido de la vía, de manera que los cruces resulten más reconocibles y los conductores puedan advertir con mayor antelación la presencia de personas que se disponen a atravesar la calzada.

Paso de cebra situado junto a una zona de aparcamiento en Mérida, uno de los puntos donde se mejorará la iluminación. / Ayuntamiento de Mérida

Más visibles al caer la noche

El propósito es reforzar especialmente las condiciones de seguridad cuando disminuye la luz natural. Una mayor iluminación sobre el propio paso permitirá hacer más visible al peatón y aumentar el margen de reacción de los vehículos que se aproximen al cruce.

La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández, ha explicado que la medida forma parte de las actuaciones municipales destinadas a mejorar la seguridad vial y los espacios públicos.

"No se trata únicamente de instalar iluminación; se trata de poner en el centro a las personas y de seguir haciendo de Mérida una ciudad más segura para quienes caminan, para quienes conducen y, especialmente, para quienes necesitan cruzar nuestras calles con todas las garantías", ha señalado.

Fernández ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja de forma continuada para detectar aquellos lugares en los que resulta necesario intervenir. "La seguridad vial no puede entenderse como una actuación puntual, sino como una prioridad permanente de cualquier Gobierno municipal", ha defendido.

Uno de los cruces peatonales de Mérida que contará con nuevos puntos de luz para facilitar que los conductores detecten antes a los peatones. / Ayuntamiento de Mérida

Ocho puntos repartidos por la ciudad

La intervención alcanzará diferentes zonas del casco urbano y permitirá reforzar cruces situados en algunos de los principales ejes de circulación de Mérida.

Los ocho puntos se localizan en Constitución, Hispanidad, Libertad, José Fernández López, Emérita Augusta, Lusitania, Camino Viejo de Mirandilla y Extremadura. En todos ellos se pretende que la iluminación específica haga más evidente la existencia del paso de cebra y facilite la detección temprana de los peatones.

La medida busca de esta forma mejorar la convivencia entre vehículos y personas que se desplazan a pie, sobre todo en cruces donde una iluminación insuficiente puede dificultar la percepción de quien se aproxima a la calzada.

Fernández ha destacado además la importancia de actuaciones de esta escala, que pueden tener una repercusión directa en la vida diaria de los vecinos.

"Queremos una Mérida cada vez más accesible, más cómoda y más segura. Cada paso de peatones que mejoramos, cada calle que renovamos y cada actuación que desarrollamos tiene detrás un objetivo muy claro: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", ha afirmado.

Un paso de peatones de la ciudad incluido en la actuación prevista para aumentar su visibilidad. / Ayuntamiento de Mérida

Más cruces podrán incorporarse

La actuación en estos ocho pasos de cebra no será el punto final. El Ayuntamiento asegura que continuará identificando nuevas localizaciones susceptibles de mejora dentro de su política municipal de seguridad vial, accesibilidad y acondicionamiento del espacio público.

La intención es seguir interviniendo progresivamente en aquellos lugares donde se detecten problemas de visibilidad o necesidades específicas relacionadas con la circulación de peatones.

"Este Equipo de Gobierno tiene claro que gobernar también significa estar pendiente de esas pequeñas cosas que hacen que una ciudad funcione mejor. Y la seguridad de nuestros peatones es, sin duda, una de ellas", ha concluido Silvia Fernández.