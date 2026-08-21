Septiembre entra en modo concierto total en Mérida con seis grandes citas en once días: Camela, Pitingo, Antoñito Molina, Sanguijuelas del Guadiana...

Agosto encara ya su recta final, pero la música está lejos de bajar el volumen en la capital extremeña. Mérida enlazará prácticamente el cierre del verano con un septiembre en modo concierto total, con seis grandes nombres concentrados en solo once días. Entre el 2 y el 12 de septiembre, DePol, Camela, Antoñito Molina, Sanguijuelas del Guadiana, Delaossa y Pitingo se irán pasando el testigo en dos escenarios privilegiados. El Acueducto de los Milagros abrirá la tanda coincidiendo con la Feria y después será el Teatro Romano el que concentre buena parte de las noches fuertes. Pop, tecno-rumba, rock de raíz extremeña, rap, flamenco y soul para demostrar que el calendario musical emeritense no se termina con agosto.

DePol

El encargado de pulsar el botón de inicio será DePol el miércoles 2 de septiembre a las 22.00 horas en el Acueducto de los Milagros, con acceso libre hasta completar aforo. Pol Gutiérrez, cantautor barcelonés de 24 años, comenzó a darse a conocer ante el gran público tras su paso por Got Talent y ha ido abriéndose hueco entre las nuevas voces del pop nacional. Llegará con su 'No lo sé ni yo Tour', bautizado como su primer álbum de estudio, y con canciones como 'Quién diría' e 'Ibiza' entre las que han impulsado su carrera. La Feria arrancará así musicalmente con una de las propuestas dirigidas al público más joven.

Camela

Solo habrá que esperar 24 horas para un salto generacional considerable. Camela actuará el jueves 3, también a las 22.00 horas y en el Acueducto de los Milagros, igualmente con entrada libre hasta completar aforo. Dioni Martín y María Ángeles Muñoz llevan más de tres décadas haciendo de la tecno-rumba un género prácticamente propio y acumulan más de siete millones de discos vendidos. Pocas bandas españolas pueden presumir además de que sus canciones hayan viajado con tanta facilidad entre generaciones. 'Cuando zarpa el amor', 'Lágrimas de amor' o 'Nunca debí enamorarme' forman parte de ese repertorio que promete convertir por momentos el entorno del acueducto en un gigantesco karaoke.

Antoñito Molina

El viernes 4 de septiembre llegará el salto al Teatro Romano. Allí estará Antoñito Molina a las 22.15 horas para cerrar la undécima edición del Stone & Music Festival. El roteño comenzó su aventura musical en 2006 y desde 2017 desarrolla una carrera en solitario que lo ha llevado a llenar grandes recintos con una fórmula de pop de acento andaluz, letras optimistas y una conexión muy directa con el público. Entre sus canciones más reconocibles figuran 'Me prometo', 'El club de los soñadores' y 'Ya no me muero por nadie', pero esa noche habrá una especialmente esperada. El cantante volverá a interpretar 'Mérida', la copla que compuso como homenaje a la ciudad y que ya estrenó sobre las piedras del Romano.

Sanguijuelas del Guadiana

Y el 8 de septiembre, Día de Extremadura, llegará una de las citas que más expectación ha levantado. Sanguijuelas del Guadiana llevará al Teatro Romano la 'Traca Final' de su gira 'Verbena en Vena', alrededor de Revolá, el disco que ha disparado la trayectoria de los tres músicos de Casas de Don Pedro. Carlos, Víctor y Juan han logrado hacer de la ruralidad, el rock, la rumba y las raíces extremeñas una mezcla reconocible que ya les ha valido el premio a Mejor Nuevo Artista de la Academia de la Música. Temas como 'Revolá', '100 Amapolas' o 'Llevadme a mi Extremadura' cobran además otra dimensión en una fecha así. El concierto será gratuito y la expectación ha sido enorme: más de 40.000 personas se registraron para optar a las invitaciones del Teatro Romano.

Delaossa

Tras el paréntesis festivo, septiembre cambiará completamente de registro. Delaossa aterrizará en el Teatro Romano el viernes 11 a las 21.30 horas con La Madrugá Tour. Daniel Martínez de la Ossa, criado en el barrio malagueño de El Palo, ha pasado de la escena underground a convertirse en una de las voces de referencia del rap español, con una escritura marcada por las experiencias personales y un sonido cada vez más ambicioso. Su regreso con La Madrugá ha colocado el proyecto en el Top Viral España de Spotify y llevará hasta Mérida un directo en el que no deberían faltar piezas que han marcado su trayectoria como 'La Placita', 'Veneno' o 'Still Luvin'.

Pitingo

Y cuando parezca que septiembre ya ha gastado todas sus balas, aún quedará Pitingo el sábado 12 de septiembre a las 21.30 horas en el Teatro Romano. Antonio Manuel Álvarez Vélez llegará con 'Pitingo y Punto', una gira construida precisamente para huir de los conciertos idénticos, con espacio para la improvisación y una puesta en escena que puede cambiar de una noche a otra. El artista onubense lleva dos décadas fundiendo flamenco, soul y góspel hasta convertir la 'soulería' en su marca personal, con versiones como 'Killing Me Softly', 'A puro dolor' o 'Gwendolyne' estrechamente vinculadas a su carrera. Será el último golpe de una secuencia que dejará seis grandes citas en apenas once días, del Acueducto al Romano y sin demasiado tiempo para que Mérida baje el volumen.