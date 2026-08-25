El contador no deja de subir y el bus gratis gana 110.000 viajeros más en Mérida de un año para otro

El contador del autobús urbano de Mérida no deja de subir. Entre enero y julio de 2026 el servicio ha registrado 1.070.004 viajeros, una cifra que no solo rebasa el millón antes de entrar en agosto, sino que deja muy atrás los números alcanzados durante el mismo periodo del año anterior. Y todavía quedan cinco meses para cerrar 2026.

La comparación permite medir mejor el crecimiento. Durante los siete primeros meses de 2025 se contabilizaron 959.124 viajeros, frente a los más de 1,07 millones de este año. Son exactamente 110.880 viajeros más de un año para otro, lo que se traduce en un incremento del 11,56%.

Más de 15.000 viajeros extra al mes

Si esa diferencia se reparte entre los siete primeros meses del ejercicio, el servicio ha sumado de media casi 16.000 viajeros adicionales cada mes respecto al mismo tramo de 2025, una evolución que refleja el creciente peso del transporte público en los desplazamientos cotidianos por la ciudad.

Una de las claves está en la gratuidad del autobús urbano, que el Ayuntamiento mantiene desde hace tres años. Los emeritenses pueden utilizar el servicio sin pagar billete para acudir al trabajo, ir a clase, realizar compras, hacer gestiones o desplazarse entre los diferentes barrios.

La medida tiene además una doble lectura. Por un lado, elimina un gasto cotidiano para las familias y garantiza que el precio no sea una barrera para utilizar el transporte público. Por otro, busca que cada vez más ciudadanos dejen el vehículo privado en casa para determinados trayectos y encuentren en el autobús una alternativa útil para moverse por Mérida.

Un autobús urbano de Mérida, durante una parada para recoger viajeros. / Ayuntamiento de Mérida

El millón llega con mucho año por delante.

El dato acumulado hasta julio cobra especial relevancia porque el ejercicio está todavía lejos de terminar. Con cinco meses pendientes en el calendario, el servicio afronta la última parte de 2026 con una cifra de viajeros claramente superior a la del año pasado y con margen para seguir ampliando esa diferencia.

Desde el Ayuntamiento consideran que los datos respaldan su apuesta por una movilidad más accesible, sostenible y conectada, facilitando las comunicaciones entre los distintos puntos de la ciudad y fomentando el transporte colectivo como parte de la vida diaria de los emeritenses.

El Gobierno municipal asegura que continuará trabajando para mejorar el servicio y favorecer su utilización. Mientras tanto, las cifras siguen marcando la evolución: 110.880 viajeros más que hace un año y más de un millón contabilizados antes de agosto. El calendario todavía tiene recorrido y el contador, por ahora, tampoco parece dispuesto a detenerse.