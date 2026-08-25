Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Seis días de programación para todos los públicos

Los conciertos gratis de la Caseta Municipal de la Feria de Mérida 2026: de R.A.Y.A. (antes Raya Real) al tributo a Manuel Carrasco

Del 1 al 6 de septiembre habrá 13 actuaciones con copla, folklore extremeño, propuestas infantiles, música en directo y orquestas

R.A.Y.A. (antes conocido como Raya Real), durante una de sus actuaciones en directo.

R.A.Y.A. (antes conocido como Raya Real), durante una de sus actuaciones en directo. / El Periódico Extremadura

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Caseta Municipal no dejará de sonar durante la Feria de Mérida 2026. Del 1 al 6 de septiembre, este espacio concentrará 13 actuaciones gratuitas y una programación diseñada para acompañar las fiestas desde el mediodía hasta la noche, con sevillanas, rumbas, copla, folklore extremeño, espectáculos infantiles, tributos, música en directo y orquestas.

El primer nombre propio llegará nada más comenzar. R.A.Y.A. (antes conocido como Raya Real) abrirá la programación el próximo martes 1 de septiembre. La formación reúne a los componentes originales que dieron vida durante más de dos décadas a Raya Real y mantiene el sello de sevillanas y rumbas que marcó su trayectoria. Tras su concierto será el turno del grupo emeritense Dando la Nota.

Seis días sin bajar el ritmo

El miércoles 2 de septiembre la atención se dirigirá especialmente al público familiar con El Cofre Mágico y su espectáculo Recorrido por el Mundo Disney. A continuación actuará el Cuarteto Musical Raíces del Sur. El jueves 3, la copla llegará al mediodía con Naiara Madera y Quédate con mi Copla, mientras que por la noche tomará el relevo Musical Velvet.

El viernes 4 de septiembre estará especialmente dedicado al folklore extremeño, con una jornada centrada en poner en valor la música, las raíces y las tradiciones de la región dentro de la programación de la feria.

El fin de semana mantendrá la actividad tanto de día como de noche. El sábado 5 actuará al mediodía el Grupo Musical Almoraima, mientras que la noche quedará en manos de la Orquesta Nueva Onda Show.

La última jornada llegará el domingo 6 de septiembre con la actuación de Shuli al mediodía. Por la noche será el turno de Vivir el Momento, un tributo a Manuel Carrasco, antes de que la Orquesta Musical Caramelo ponga el cierre definitivo a la programación.

Noticias relacionadas y más

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha destacado que la Caseta Municipal contará con propuestas «para todos los públicos y para todos los gustos» y ha subrayado su carácter «abierto, gratuito, diverso y para todas las edades», con la intención de que emeritenses y visitantes encuentren en este espacio uno de los grandes puntos de encuentro durante la feria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía evita una tragedia en Mérida al impedir que un hombre joven se arroje desde un puente
  2. Un coche en la acera, retrovisores dañados y una brutal discusión que acaba en pelea provocan una gran presencia policial en Mérida
  3. Fondenex reprocha a la Junta que la plaza de toros de Mérida siga sin ser BIC más de una década después
  4. Los conciertos salen del centro y Mérida toma la palabra: ¿acierto o error en la Feria?
  5. Juani García, el alma del Maruja Limón de Mérida y sus famosos bailes sobre la barra
  6. Septiembre entra en modo concierto total en Mérida con seis grandes citas en once días: Camela, Pitingo, Antoñito Molina, Sanguijuelas del Guadiana...
  7. Tres detenidos en Valverde de Mérida tras requisar la Guardia Civil casi mil plantas de marihuana, hachís y dos armas de fuego
  8. Más autobuses por la Feria entre el recinto y los barrios de Mérida: recorridos, horarios y billetes a 1,35 euros

Los conciertos gratis de la Caseta Municipal de la Feria de Mérida 2026: de R.A.Y.A. (antes Raya Real) al tributo a Manuel Carrasco

Los conciertos gratis de la Caseta Municipal de la Feria de Mérida 2026: de R.A.Y.A. (antes Raya Real) al tributo a Manuel Carrasco

La piscina del Guadiana cambia de bañistas: los perros se tiran al agua este domingo en Mérida

La piscina del Guadiana cambia de bañistas: los perros se tiran al agua este domingo en Mérida

Mérida, a golpe de pedal: el Día de la Bicicleta invita a disfrutar la ciudad en familia

Mérida, a golpe de pedal: el Día de la Bicicleta invita a disfrutar la ciudad en familia

Los esqueletos de ladrillo de El Prado en Mérida viven su resurrección y tendrán vecinos en apenas unos meses

Los esqueletos de ladrillo de El Prado en Mérida viven su resurrección y tendrán vecinos en apenas unos meses

El primer teclado de la historia llega a Mérida: tres pases para escuchar el órgano de la antigua Roma

El primer teclado de la historia llega a Mérida: tres pases para escuchar el órgano de la antigua Roma

La Policía evita una tragedia en Mérida al impedir que un hombre joven se arroje desde un puente

La Policía evita una tragedia en Mérida al impedir que un hombre joven se arroje desde un puente

Tres detenidos en Valverde de Mérida tras requisar la Guardia Civil casi mil plantas de marihuana, hachís y dos armas de fuego

Tres detenidos en Valverde de Mérida tras requisar la Guardia Civil casi mil plantas de marihuana, hachís y dos armas de fuego

Más autobuses por la Feria entre el recinto y los barrios de Mérida: recorridos, horarios y billetes a 1,35 euros

Más autobuses por la Feria entre el recinto y los barrios de Mérida: recorridos, horarios y billetes a 1,35 euros
Tracking Pixel Contents