Los conciertos gratis de la Caseta Municipal de la Feria de Mérida 2026: de R.A.Y.A. (antes Raya Real) al tributo a Manuel Carrasco

La Caseta Municipal no dejará de sonar durante la Feria de Mérida 2026. Del 1 al 6 de septiembre, este espacio concentrará 13 actuaciones gratuitas y una programación diseñada para acompañar las fiestas desde el mediodía hasta la noche, con sevillanas, rumbas, copla, folklore extremeño, espectáculos infantiles, tributos, música en directo y orquestas.

El primer nombre propio llegará nada más comenzar. R.A.Y.A. (antes conocido como Raya Real) abrirá la programación el próximo martes 1 de septiembre. La formación reúne a los componentes originales que dieron vida durante más de dos décadas a Raya Real y mantiene el sello de sevillanas y rumbas que marcó su trayectoria. Tras su concierto será el turno del grupo emeritense Dando la Nota.

Seis días sin bajar el ritmo

El miércoles 2 de septiembre la atención se dirigirá especialmente al público familiar con El Cofre Mágico y su espectáculo Recorrido por el Mundo Disney. A continuación actuará el Cuarteto Musical Raíces del Sur. El jueves 3, la copla llegará al mediodía con Naiara Madera y Quédate con mi Copla, mientras que por la noche tomará el relevo Musical Velvet.

El viernes 4 de septiembre estará especialmente dedicado al folklore extremeño, con una jornada centrada en poner en valor la música, las raíces y las tradiciones de la región dentro de la programación de la feria.

El fin de semana mantendrá la actividad tanto de día como de noche. El sábado 5 actuará al mediodía el Grupo Musical Almoraima, mientras que la noche quedará en manos de la Orquesta Nueva Onda Show.

La última jornada llegará el domingo 6 de septiembre con la actuación de Shuli al mediodía. Por la noche será el turno de Vivir el Momento, un tributo a Manuel Carrasco, antes de que la Orquesta Musical Caramelo ponga el cierre definitivo a la programación.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha destacado que la Caseta Municipal contará con propuestas «para todos los públicos y para todos los gustos» y ha subrayado su carácter «abierto, gratuito, diverso y para todas las edades», con la intención de que emeritenses y visitantes encuentren en este espacio uno de los grandes puntos de encuentro durante la feria.