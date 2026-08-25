La concentración que pondrá a Mérida sobre dos ruedas aspira a reunir a 5.000 aficionados y sorteará una moto de 125 cc

Durante tres días, el Recinto Ferial cambiará el ambiente de feria por el rugido de los motores. Mérida celebrará del 11 al 13 de septiembre la II Concentración Mototurística Ciudad de Mérida, una cita que quiere crecer con fuerza en su segunda edición y que prevé atraer a unas 5.000 personas y al menos 400 motocicletas. Motor, música, ocio y turismo compartirán espacio en un encuentro que empieza a despertar interés también fuera de Extremadura.

Organizada por la Asociación Cultural Mérida Custom, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, la concentración ya cuenta con solicitudes de aficionados y clubes procedentes de Portugal, Toledo, Salamanca y Andalucía, entre otros lugares. Sus promotores quieren que el encuentro vaya ganando tamaño hasta conseguir que Mérida tenga un espacio propio dentro del calendario nacional de grandes citas vinculadas a las dos ruedas.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, junto a representantes de Mérida Custom durante la presentación de la II Concentración Mototurística Ciudad de Mérida 2026. / Ayuntamiento de Mérida

Seis conciertos y música hasta la noche

Las guitarras compartirán protagonismo con las motos. El viernes actuarán En Guardia, formación emeritense especializada en versiones de los años 80 y 90, y Rock & Roll The Remayted. El sábado pasarán por el escenario La Reserva, Maimona Rock, Héroe de Leyenda y Rocking Girl, a los que se sumarán sesiones de DJ para prolongar el ambiente festivo durante las jornadas.

La concentración tampoco estará reservada únicamente a quienes lleguen en moto. Habrá exhibiciones, juegos y actividades moteras, sorteos, merchandising y diferentes propuestas de ocio, mientras la organización trabaja también en habilitar una zona infantil. "Esto es para toda la ciudad de Mérida, para toda la comarca de Mérida, para todas las personas que quieran acercarse", ha subrayado el presidente de Mérida Custom, Manuel Balsera.

Una moto de 125 cc en juego

Uno de los grandes reclamos llegará la noche del sábado 12, cuando la organización sorteará una moto de 125 cc totalmente equipada. Se pondrán en circulación 2.000 papeletas durante los días de la Feria de Mérida y el ganador se determinará mediante el número del cupón de la ONCE. La organización asegura que el sistema previsto permitirá que la motocicleta tenga nuevo dueño esa misma noche.

La inscripción anticipada tendrá un precio de 25 euros y podrá realizarse hasta el 11 de septiembre, mientras que ese mismo día ascenderá a 30 euros. Incluye la cena del viernes; desayuno, comida y cena del sábado; comida del domingo y participación en las actividades. Los inscritos dispondrán además de una zona vigilada para motos, caravanas y vehículos de quienes se desplacen desde otros puntos.

Detalle de los chalecos de varios integrantes de Mérida Custom, asociación organizadora de la concentración mototurística. / Ayuntamiento de Mérida

Del motor al patrimonio

La elección del fin de semana busca que los participantes conozcan también la otra cara de Mérida. La concentración coincidirá con la programación de La Noche del Patrimonio, lo que permitirá combinar las actividades del Recinto Ferial con el disfrute del conjunto monumental. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado ese componente turístico y ha defendido que quienes lleguen a la ciudad puedan aprovechar su estancia para "disfrutar de nuestro magnífico entorno monumental".

El tirón de la concentración ya empieza a notarse en la ciudad antes incluso de que llegue el fin de semana motero. Según Mérida Custom, dos hoteles de Mérida ya están completos para esas fechas. La previsión es que la llegada de miles de aficionados se traduzca también en movimiento para alojamientos, restaurantes, bares y comercios, mientras la concentración busca seguir creciendo y consolidarse como una de las grandes citas moteras de Extremadura.