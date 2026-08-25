Mérida, a golpe de pedal: el Día de la Bicicleta invita a disfrutar la ciudad en familia

El casco, la bicicleta y las ganas de pasar un buen rato serán suficientes para sumarse este domingo, 30 de agosto, a una de las citas deportivas más populares de Mérida. El Día de la Bicicleta regresará con un recorrido de cinco kilómetros que tendrá su salida y llegada en la plaza de España y en el que podrán participar ciclistas de todas las edades.

La jornada comenzará a las 12.00 horas y no tendrá carácter competitivo. La propuesta busca que mayores y pequeños completen juntos un itinerario adaptado especialmente a la participación infantil. El delegado de Deportes, Antonio Marín, y la presidenta de la Escuela Ciclista de Mérida, Azucena Lozano, presentaron ayer una nueva edición de la actividad.

Hasta 700 participantes

La organización cuenta por el momento con alrededor de 100 inscritos, aunque espera que la cifra crezca durante los próximos días hasta acercarse a los 700. Marín definió la cita como una “fiesta deportiva abierta a la participación ciudadana” y destacó la posibilidad de que padres e hijos compartan el recorrido.

El pelotón partirá de la plaza de España para continuar por Félix Valverde Lillo, José Ramón Mélida, Margarita Xirgu, Cabo Verde, avenida de Extremadura, Marquesa de Pinares, avenida Fernández López, Lusitania, Parque de las Siete Sillas y Puente Romano, antes de regresar al punto de salida.

Adultos y pequeños comparten recorrido durante una edición anterior del Día de la Bicicleta de Mérida. / El Periódico Extremadura

La presencia prevista de numerosos niños obligará a realizar varias paradas de reagrupamiento durante el trayecto. Con ellas se pretende evitar que el grupo se disperse, garantizar que nadie quede rezagado y reforzar la seguridad de una marcha que tendrá que convivir durante algunos momentos con el tráfico.

Las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas hasta el viernes, 28 de agosto, a las 20.00 horas a través de la web de Ciclismo Extremadura. El casco será obligatorio. Los dorsales pueden recogerse hasta el viernes en la Federación Extremeña de Ciclismo, de 09.30 a 13.30 horas, y el propio domingo entre las 10.00 y las 11.30 horas en la Plaza de España.

El paso de los participantes provocará cortes puntuales de tráfico de entre cinco y diez minutos, por lo que Lozano pidió comprensión a los conductores. La jornada terminará además con el sorteo de dos bicicletas, una infantil y otra para adultos, entre los participantes. El evento está organizado por el Club Ciclista de Mérida y el Ayuntamiento, con la colaboración de la Federación Extremeña de Ciclismo.