La piscina del Guadiana cambia de bañistas: los perros se tiran al agua este domingo en Mérida

Por un día habrá más patas que pies alrededor de la piscina. El Complejo Polideportivo Guadiana acogerá este domingo, 30 de agosto, la novena edición de ‘Patas al Agua’, una jornada en la que mascotas y propietarios podrán compartir baño y convivencia entre las 12.30 y las 20.00 horas. La actividad está organizada por la asociación ACUDAME con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.

Los precios serán de 4 euros para los adultos, 3 euros por perro y 2 euros para los menores de entre 2 y 14 años, mientras que los niños de menos de dos años accederán gratuitamente. Cada persona mayor de edad podrá acudir sola o acompañada de un máximo de dos perros, mientras que los menores de 18 años deberán estar en todo momento acompañados por un adulto.

Así de bien se lo pasan los animales en la piscina de Mérida mientras se dan un chapuzón con sus dueños. / El Periódico Extremadura

No todos los perros podrán entrar

Para acceder será obligatorio presentar la cartilla sanitaria del animal. En la entrada se comprobará que tenga microchip y que se encuentre al día tanto de la vacuna contra la rabia y el resto de enfermedades como de su desparasitación. No se permitirá el acceso a hembras en celo ni a perros que no sean sociables con otros animales.

La organización recuerda además que los propietarios serán responsables de sus mascotas durante toda la jornada y tendrán que recoger sus heces en todo momento. Unas normas destinadas a garantizar la convivencia durante una cita que alcanza ya su novena edición y que reserva el último domingo de agosto para uno de los chapuzones más particulares del verano emeritense.