Tiene 65 años, lleva 43 en la UNED de Mérida y no piensa en jubilarse: "Vamos partido a partido"

Cumplió 65 años el pasado 23 de agosto, pero la jubilación no entra, de momento, en sus planes. Pedro José Gómez lleva 43 años trabajando en el centro asociado de la UNED de Mérida y sigue llegando cada mañana con las mismas ganas de atender a quien lo necesita. Es el hombre de la eterna sonrisa y la amabilidad, siempre dispuesto a echar una mano, desde ayudar a rellenar un impreso hasta asesorar a un alumno que no sabe muy bien por dónde empezar. Y tiene otro pequeño privilegio: vive a apenas dos minutos de su lugar de trabajo. "Me encuentro bien. Vamos a ir partido a partido, año a año", explica. La expresión no es casual. Es del Atlético de Madrid y recurre a la filosofía de Simeone cuando le preguntan hasta cuándo piensa seguir trabajando.

Más de cuatro décadas dan para comprobar cómo cambia una universidad y, sobre todo, cómo cambian sus alumnos. Uno de los fenómenos que más le llama ahora la atención es ver a estudiantes ya adultos que llegan acompañados de sus padres para pedir información. "Es muy difícil ver a chavales de 18 años que vengan solos. Viene gente de 25, 28 o 30 años con los padres y a veces hablan más los padres que los propios chavales, que son los que tendrían que estar preguntando", cuenta entre sonrisas. Él los recibe como ha hecho durante buena parte de su vida: escuchando, explicando, aconsejando y buscando soluciones. La experiencia le permite saber cuándo hay que animar y cuándo conviene recomendar que alguien no se cargue de demasiadas asignaturas.

Adolfo Suárez

En 43 años entre matrículas, alumnos, profesores y cursos universitarios se acumulan historias difíciles de olvidar. Una de ellas tiene como protagonista a Adolfo Suárez. El centro organizaba un certamen de pintura y una de las hijas del expresidente resultó ganadora. A Gómez le tocó darle personalmente la noticia. "Me acuerdo de que estaba súper emocionado. Me dijo: 'Me ha dado usted una de las mayores alegrías de mi vida'". Una conversación de apenas unos minutos que continúa entre sus recuerdos después de tantas décadas de trabajo.

Pero si algo sigue haciéndole ilusión son las graduaciones. Por la UNED emeritense han pasado personas que terminaron sus estudios con 70 e incluso 80 años, después de años de esfuerzo y constancia. Ahora tienen a un alumno que ronda los 83 años y está muy cerca de conseguirlo. Gómez no piensa dejar que arroje la toalla en la recta final. "Le digo: 'Pepe, tienes que acabar como sea, hombre'". Ver a alguien recoger su título después de semejante camino, reconoce, "te da un subidón de energía y de alegría". Son momentos que ayudan a entender por qué, cumplidos ya los 65, continúa disfrutando de cada jornada.

Una vida entre alumnos, matrículas y consejos, siempre con la misma amabilidad. / Javier Cintas

El valor del cara a cara

La UNED de hoy tiene poco que ver con aquella en la que comenzó hace más de cuatro décadas. La tecnología ha cambiado la enseñanza a distancia y permite que la actividad llegue mucho más allá de Extremadura. Los cursos de verano, que antes reunían a los alumnos de manera presencial, cuentan ahora con participantes conectados desde lugares como México o Brasil. Gómez valora todas esas posibilidades, aunque tiene claro qué se pierde por el camino. "Con la parte online el contacto humano se pierde bastante". De ahí que defienda un equilibrio: "Está fenomenal hacer tu grado o tu máster desde la cocina de tu casa y tiene un mérito enorme, pero tienes que salir, venir aquí, contactar con la gente, ir a la biblioteca… Hay que socializar".

Sus 43 años de experiencia se notan cuando toca orientar a alguien sobre su futuro académico. "Esto es una universidad a distancia y es como si estuvieras opositando desde el primer día", advierte. Su consejo es claro: medir las fuerzas, organizarse y tener presente que el camino exige constancia. "Aquí hay que estudiar. Aquí nadie te regala nada". El perfil del estudiante tampoco es el mismo que hace décadas. Siguen llegando personas en busca de una segunda carrera, pero son muchos los que compaginan empleo y estudios para progresar profesionalmente. En Criminología, por ejemplo, atienden a miembros de la Guardia Civil, la Policía o las Fuerzas Armadas que quieren obtener una titulación para promocionar. A ellos se suman jóvenes que optan por estudiar desde casa ante el coste que supone marcharse fuera. El centro cuenta actualmente con 30 grados, nueve dobles grados y cerca de un centenar de másteres.

Después de tantísimos años compartiendo jornadas, matrículas, exámenes y graduaciones, la plantilla es prácticamente una familia. "El que menos tiempo lleva tendrá unos 15 años. No somos muchos y prácticamente somos familia", cuenta. Pero Pedro José Gómez se queda con algo que va mucho más allá de expedientes y títulos: lo aprendido y lo que uno es capaz de transmitir después a los demás. "Lo más importante es haber transmitido que en la vida es muy importante aprender para luego enseñar", resume. Una filosofía que ha llevado igualmente a casa. No es profesor, pero sí tiene mucho de maestro de vida, de alguien acostumbrado durante décadas a escuchar, orientar y compartir lo que sabe. Sus hijas, Alba y Elena, son profesoras y creadoras ligadas a la danza contemporánea y participan en Cervatana, proyecto artístico y musical emeritense en el que la danza forma parte de la propuesta. Su yerno, Miguelito García, está vinculado al grupo. "Tú sigue trabajando, papá, si te encuentras bien", cuenta que le dicen sus hijas. Y él les hace caso mientras pueda compaginar el trabajo con verlas actuar y disfrutar de la familia.

"Mérida tiene lo bueno de ciudad y de pueblo"

Si algo tiene claro Pedro José Gómez es que se siente profundamente arraigado a Mérida. Frente a quienes pierden cada día horas entre metros, trenes, cercanías o atascos en las grandes ciudades, él necesita dos minutos para ir de casa al trabajo. "Eso es una maravilla". Apunta que cuando visita Madrid incluso llega a sentirse agobiado por su ritmo. En la capital extremeña encuentra justo lo contrario sin renunciar a una intensa actividad cultural. "Todos los fines de semana tenemos algún evento". Conserva, además, esa sensación de reconocerse por las calles que asocia a la ciudad de su juventud. "La gente de mi edad, de mi generación, nos conocemos todos". Y lo resume con una frase muy suya. "Quitando que no tiene playa, Mérida me encanta. Tiene lo bueno de ciudad y de pueblo". Con 65 años recién cumplidos, 43 de ellos ligados a la UNED, la eterna sonrisa y ninguna fecha marcada para dejarlo, Pedro José Gómez prefiere no pensar todavía en el último día. Primero aprender, después enseñar y, como buen atlético, seguir partido a partido.