Sabor extremeño
Un curioso muñeco pastoril que baila se colará en la Feria de Mérida
La Antigua llevará a la Caseta Municipal rondallas, canciones, danzas e instrumentos tradicionales el próximo 4 de septiembre
La Feria de Mérida 2026 también sonará a raíces extremeñas. El próximo 4 de septiembre, la Asociación Folklórica y Cultural Nuestra Señora de La Antigua llevará hasta la Caseta Municipal una jornada de música, baile y tradición que esconderá una sorpresa especialmente curiosa. El ‘Perantón’, un peculiar muñeco articulado ligado al mundo pastoril, se colará en la feria y parecerá cobrar vida al compás de la música.
La programación arrancará a las 14.00 horas con actuaciones de música folk protagonizadas por rondallas y sonidos de la denominada Alta Extremadura. La propuesta regresará con más fuerza por la noche. Desde las 22.30 horas, el escenario reunirá canciones y danzas tradicionales junto a una muestra de instrumentos de percusión poco conocidos que permitirá descubrir otra cara del patrimonio popular de la región.
Dos citas, a las 14.00 y a las 22.30 horas
Entre esos instrumentos aparecerá precisamente el ‘Perantón’, uno de los elementos más singulares de la jornada. El presidente de La Antigua, Manuel Jaramillo, explica que son pequeños muñecos con articulaciones en brazos y piernas que, colocados sobre una madera en movimiento, ejecutan llamativos bailes acompañados por canciones de temática pastoril. Una tradición vinculada durante años a los pastores que volverá a mostrarse ante el público para evitar que caiga en el olvido.
La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha destacado que la Caseta Municipal pretende ofrecer una programación "muy variada y para todos los públicos", pero sin perder de vista "Extremadura, las raíces y la identidad". La edil ha invitado a emeritenses y visitantes a disfrutar de una jornada con "mucho sabor extremeño".
El ‘Perantón’ será una de las grandes curiosidades
Para La Antigua, llevar el folklore hasta el corazón de la feria persigue algo más que ofrecer un espectáculo. La intención es mantener estas manifestaciones vivas, enseñarlas y conseguir que continúen pasando de unas generaciones a otras. Jaramillo ha agradecido que sigan teniendo un espacio propio en las fiestas emeritenses. El 4 de septiembre, entre atracciones, casetas y noches de feria, Mérida reservará unas horas para recordar los sonidos, bailes y costumbres que forman parte de sus raíces.
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