Mérida acepta la ITV móvil como alivio, pero reclama más personal y medios en la estación fija

La futura ITV móvil de Mérida cuenta con el visto bueno del ayuntamiento emeritense, pero con un matiz importante: debe servir para aliviar la situación actual y no convertirse en la única respuesta al problema. El consistorio considera positiva la posibilidad anunciada por la Junta de Extremadura de instalar una unidad de refuerzo en la capital autonómica, pero reclama al Ejecutivo regional que dé un paso más y refuerce con personal y medios técnicos la estación fija de la ciudad.

“Conscientes de las numerosas quejas de los usuarios y usuarias de la ITV de Mérida y de toda la comarca, el ayuntamiento valora positivamente la instalación de una ITV móvil como medida provisional, pero solicitamos el refuerzo de personal y técnico en la fija en un medio-corto plazo”, señalan fuentes municipales a este diario.

La reacción llega después de que el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, avanzara esta semana que la Junta estudia instalar en Mérida una estación móvil similar a la que acaba de comenzar a funcionar en Miajadas. La previsión trasladada por el consejero es que pueda ponerse en marcha “próximamente, quizás en septiembre”, aunque todavía no se han concretado su ubicación, capacidad ni fecha exacta de apertura.

Una reivindicación que viene de junio

La posición del Ayuntamiento no surge ahora. El Pleno municipal ya reclamó en junio a la Junta una ampliación del servicio de ITV en Mérida, después de aprobar una moción presentada por Por Mérida. La iniciativa salió adelante con 17 votos a favor y cinco abstenciones y pedía, entre otras medidas, ampliar las infraestructuras y aumentar la plantilla de una estación cuya saturación y dificultades para obtener cita habían generado quejas entre los usuarios.

Por Mérida advertía entonces de que vecinos de la capital y de localidades de la comarca llevaban meses trasladando problemas para conseguir cita en plazos razonables. La formación señalaba especialmente las consecuencias para familias, autónomos, transportistas, agricultores y empresas, y planteaba reforzar el personal, ampliar horarios y líneas de inspección en los periodos de mayor demanda y mejorar el sistema de cita previa.

El problema, por tanto, no se limita únicamente a abrir más huecos en la agenda. La estación de Mérida está gestionada directamente por la Junta y se encuentra en el Centro Regional de Transportes, en la carretera de Montijo. El propio sistema autonómico de cita previa la mantiene dentro de la red pública junto a las estaciones de Badajoz, Cáceres, Coria, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Trujillo, Villanueva de la Serena y Zafra.

En materia de plantilla ya se han producido algunos movimientos. El SEXPE resolvió entre junio y julio un proceso iniciado en mayo para cubrir cinco puestos de auxiliar de administración destinados a la ITV de Mérida. Ahora, sin embargo, el consistorio de la capital extremeña pone expresamente el acento también en el refuerzo técnico de la estación fija, es decir, en la capacidad necesaria para realizar las propias inspecciones.

Un vehículo pasa la ITV en una estación de la comunidad extremeña. / El Periódico Extremadura

Un nuevo teléfono de citas

A todo ello se suma otra medida conocida este martes. El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del teléfono único de cita previa para las ITV gestionadas directamente por la Junta, entre ellas la de Mérida. El contrato está valorado en 1.450.702 euros, tendrá una duración inicial de 24 meses prorrogables por otros dos años y combinará la atención telefónica mediante operadores con la plataforma web disponible las 24 horas.

La actuación pretende mejorar la gestión de las reservas, aunque es distinta del refuerzo que ahora reclama el consistorio emeritense: facilitar la obtención de una cita no aumenta por sí solo la capacidad física para inspeccionar vehículos. Ahí es donde el Ayuntamiento sitúa la solución de fondo mientras ve la futura unidad móvil como una fórmula para descargar temporalmente la presión que soporta la instalación actual.

La Junta defiende precisamente estas unidades de refuerzo como una forma de acercar el servicio y evitar desplazamientos. La nueva ITV móvil de Miajadas ha arrancado con capacidad para unas 800 citas, aunque puede llegar a prestar hasta 2.500, y el Ejecutivo regional recuerda la dimensión del servicio en una comunidad en la que durante 2025 se realizaron cerca de 816.000 inspecciones técnicas de vehículos.

La siguiente incógnita está ahora en Mérida. Falta conocer dónde se instalará la unidad móvil, cuántas inspecciones podrá asumir, durante cuánto tiempo permanecerá operativa y, sobre todo, si su puesta en marcha llegará acompañada del refuerzo de personal y medios que reclama el Ayuntamiento para que la estación fija pueda absorber de manera estable la demanda de Mérida y de los municipios de su entorno.