Una colisión entre un turismo y un camión deja un herido de gravedad en La Zarza

Un hombre de 71 años ha resultado herido grave en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un turismo y un camión cerca de la localidad de La Zarza.

El siniestro se ha producido sobre las 12.17 horas, cuando el 112 de Extremadura ha recibido una llamada de alerta informando sobre una colisión frontal en la carretera EX-105, concretamente en el punto kilométrico 35,700.

Hasta el lugar se han desplazado un equipo médico del centro de salud de la localidad, una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una dotación del parque de bomberos de Mérida, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de emergencias de la carretera.

Como consecuencia del accidente, el hombre, el conductor del turismo, ha resultado herido de gravedad, por lo que ha tenido que ser trasladado al Hospital de Mérida. La Guardia Civil ha instruido diligencias para investigar las causas del siniestro.