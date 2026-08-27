Provoca un incendio junto a 300 toneladas de neumáticos y viviendas habitadas en Mérida y acaba detenido

Un incendio provocado a escasos metros de unas 300 toneladas de neumáticos, depósitos de combustible y varias viviendas habitadas pudo terminar en una situación mucho más grave en Mérida. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor del fuego declarado el pasado 17 de agosto junto a una planta de reciclaje de neumáticos de la capital extremeña.

Los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Mérida arrestaron al sospechoso el 21 de agosto por su presunta responsabilidad en dos delitos: incendio con grave peligro para la vida o la integridad de las personas y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El fuego comenzó en las inmediaciones de las instalaciones de Recogida Extremeña NFU, S.L., donde se almacenaban aproximadamente 300 toneladas de neumáticos fuera de uso, además de varios depósitos de combustible. Un escenario delicado por la elevada capacidad de combustión de estos materiales y la posible emisión de sustancias tóxicas en caso de que las llamas hubieran alcanzado el recinto.

Una llamada que evitó una situación mucho más grave

La alerta de un vecino de la zona, que detectó el incendio, resultó decisiva. La rápida actuación posterior de los servicios de extinción permitió controlar las llamas antes de que avanzaran hacia las instalaciones y evitó, según destaca la Policía Nacional, daños de grandes dimensiones.

La investigación comenzó inmediatamente después. Los agentes revisaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona y encontraron un movimiento que llamó especialmente su atención. Un vehículo redujo de forma brusca y anómala su velocidad justo al pasar por el punto en el que se inició el fuego, apenas unos segundos antes de que fueran visibles las primeras llamas.

Según la investigación policial, el vehículo volvió acto seguido a acelerar y abandonó precipitadamente el lugar. Esa pista permitió a los investigadores avanzar en las pesquisas hasta identificar al hombre que presuntamente se encontraba detrás del incendio.

Un agente de la Policía Nacional durante unas diligencias policiales con un detenido. / El Periódico Extremadura

Las cámaras resultaron claves

La posterior declaración de la persona afectada permitió identificar plenamente al sospechoso. Se trataba del propietario del vehículo observado en las imágenes y vecino de las propias instalaciones. Finalmente fue detenido cuatro días después del incendio.

La Policía Nacional subraya especialmente el riesgo al que estuvieron expuestas las personas que se encontraban en el entorno. En el interior del recinto de la empresa existe una vivienda que estaba ocupada en ese momento por familiares del propietario y por un trabajador, mientras que en las fincas próximas también había otros inmuebles habitados.

Precisamente por esa proximidad, los investigadores consideran que existió un "grave peligro para la vida o la integridad física de las personas", ya que las llamas fueron originadas de forma intencionada junto a una instalación que almacenaba una enorme cantidad de material inflamable y combustible.

El fuego amenazó también al medio ambiente

Al arrestado se le atribuye además un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente debido al riesgo que suponía la posible combustión de los cientos de toneladas de neumáticos almacenados. La Policía recuerda que se trata de materiales altamente inflamables y cuya quema puede generar importantes emisiones contaminantes.

El detenido es un hombre de 45 años que carecía de antecedentes policiales. La investigación ha quedado en manos de la Policía Judicial de Mérida para esclarecer por completo las circunstancias que rodearon un incendio que, gracias a una alerta temprana y a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no terminó alcanzando unas instalaciones especialmente sensibles.