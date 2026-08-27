Contratiempo a la vista
La Feria de Mérida pierde parte de su cielo rojo antes de empezar: el viento destroza decenas de farolillos
La lluvia y las rachas de hasta 39 km/h dejaron numerosos adornos rotos y esparcidos por el centro a pocos días del inicio de las fiestas
Las imágenes lo cuentan todo. Farolillos rojos destrozados sobre el pavimento, otros deformados y algunos reducidos a jirones que permanecieron suspendidos sobre la calle. La lluvia y, sobre todo, el viento dejaron este miércoles, 26 de agosto, su huella en la decoración instalada en el centro de Mérida para anunciar la llegada de la Feria. Una de las estampas más llamativas podía contemplarse en la calle Berzocana, donde las largas hileras de farolillos habían teñido de rojo el cielo de la vía durante los últimos días. Después del cambio de tiempo, decenas acabaron en el suelo o quedaron maltrechos en las alturas. De un vistoso techo festivo a pequeños montones de papel rojo esparcidos por la calle en apenas unas horas.
Y todo ello todavía en pleno mes de agosto, cuando los paraguas tuvieron que volver a abrirse en la capital extremeña. Los registros de Aemet en Mérida reflejan que durante la jornada cayeron 3,2 litros por metro cuadrado y que el viento alcanzó una racha máxima de 39 kilómetros por hora a las 18.00 horas. A las 19.00 de la tarde se registraron 38 kilómetros por hora y, una hora después, coincidiendo ya con la lluvia, las rachas llegaban a los 37. Agua y viento formaron una mala combinación para unos adornos ligeros y frágiles que llevaban días colgados sobre las calles. Unos aguantaron en lo alto, mientras otros quedaron rotos o terminaron directamente sobre los adoquines.
Una feria sin farolillos es como un jardín sin flores
El destrozo se produce, además, a las puertas de la Feria y Fiestas de Mérida 2026, que arrancará el próximo martes 1 de septiembre y se prolongará hasta el domingo 6. El encendido oficial está previsto para las 21.30 horas de la primera jornada y los tradicionales fuegos artificiales pondrán el cierre a las celebraciones en la medianoche del domingo. Hasta entonces, la ciudad continuará vistiéndose para una de sus grandes citas del año y habrá que recuperar parte de esa decoración que el mal tiempo se llevó por delante. Porque una feria sin farolillos es como un jardín sin flores, y el viento se encargó esta vez de romper antes de tiempo parte de ese característico cielo rojo que anuncia que las fiestas ya están a la vuelta de la esquina.
- La piscina del Guadiana cambia de bañistas: los perros se tiran al agua este domingo en Mérida
- La Policía evita una tragedia en Mérida al impedir que un hombre joven se arroje desde un puente
- Fondenex reprocha a la Junta que la plaza de toros de Mérida siga sin ser BIC más de una década después
- Los esqueletos de ladrillo de El Prado en Mérida viven su resurrección y tendrán vecinos en apenas unos meses
- Los conciertos salen del centro y Mérida toma la palabra: ¿acierto o error en la Feria?
- Tiene 65 años, lleva 43 en la UNED de Mérida y no piensa en jubilarse: 'Vamos partido a partido
- Juani García, el alma del Maruja Limón de Mérida y sus famosos bailes sobre la barra
- Septiembre entra en modo concierto total en Mérida con seis grandes citas en once días: Camela, Pitingo, Antoñito Molina, Sanguijuelas del Guadiana...