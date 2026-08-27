Golpe histórico al narcotráfico en Mérida: dos detenidos con más de media tonelada de cocaína en un coche

Más de 500 kilos de cocaína, 18 fardos y dos detenidos. Ese es el balance de una operación de la Policía Nacional que deja en Mérida una incautación histórica en Extremadura por el volumen de droga intervenido. El cargamento viajaba en un coche que fue interceptado durante la noche del pasado 25 de agosto en la A-66, a la altura de la capital extremeña, según fuentes policiales consultadas por este periódico. Uno de los dos arrestados es menor de edad y la investigación continúa abierta para aclarar el origen y el destino de la sustancia y determinar si hay más personas implicadas.

La actuación forma parte de una operación conjunta de unidades policiales de Extremadura y Andalucía. Los investigadores manejaban información sobre un vehículo que estaba siendo objeto de seguimiento y que presuntamente transportaba droga por la autovía. Con esos datos se desplegó un dispositivo para localizarlo y vigilar sus movimientos hasta que los agentes consiguieron darle el alto en el kilómetro 692 de la A-66, dentro del término municipal de Mérida.

Signos de humedad y envueltos en una red

La inspección del coche confirmó las sospechas. En su interior aparecieron 18 fardos con evidentes signos de humedad y envueltos en una red. Este último detalle resulta relevante para los investigadores, ya que, según la Policía Nacional, este tipo de sistema suele utilizarse para facilitar la recuperación de la mercancía del agua. Cada fardo contenía 30 paquetes perfectamente embalados, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno, hasta superar en conjunto la media tonelada de cocaína.

El dispositivo terminó con la detención de los dos ocupantes del coche como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y falsedad documental. Uno de los arrestados es menor de edad y, siguiendo las instrucciones de la Fiscalía, fue entregado a sus progenitores. El segundo detenido pasará en los próximos días a disposición de la autoridad judicial competente. Las pesquisas siguen abiertas para reconstruir el recorrido del cargamento y esclarecer todos los extremos relacionados con su traslado.

Operación 'Maritus'

La operación se produce apenas unos días después de otra importante actuación contra el tráfico de drogas en el entorno de Mérida. En Valverde de Mérida, la Guardia Civil culminó la operación 'Maritus' con tres detenidos tras descubrir en una finca 992 plantas de marihuana, 2,5 kilos de resina de hachís, dos carabinas y 1.890 euros en efectivo. Uno de los arrestados ingresó en prisión. Ambas intervenciones dejan en pocos días dos golpes de gran envergadura contra el tráfico de estupefacientes en el entorno emeritense, aunque corresponden a investigaciones independientes.