La lluvia obliga a suspender el estreno de 'Las nueve musas' en el Festival de Teatro de Mérida

La lluvia, que de manera intermitente cayó durante la tarde-noche de ayer miércoles en Mérida, obligó finalmente a suspender el estreno de 'Las nueve musas', la última obra de la presente edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, cuyo inicio estaba previsto para las 22.45 horas.

El director del certamen, Jesús Cimarro, expresó su "pena" por lo sucedido y explicó que aunque ha dejado de llover se necesitan más de dos horas para preparar el escenario y los equipos técnicos, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un musical.

Cimarro explicó que habría que empezar a partir de las doce y media de la noche "y es imposible tener a dos mil personas esperando hasta la una de la mañana", por lo que pidió disculpas porque "no es una situación agradable el tener que suspender". Asimismo, comunicó al público, que había esperado a las puertas la decisión, la posibilidad de devolución de las entradas o canjearlas por otro día.

Es la primera vez en sus quince años como director del festival que se suspende una representación, aseguró, y expresó su esperanza de que hoy sí se pueda celebrar el estreno de esta obra, prevista hasta el próximo domingo.

Como precedente, explicó que hace diez años hubo que retrasar más de media hora el comienzo de 'Antígona', con Carmen Machi, "pero esto es un musical y requiere más tiempo la puesta en escena".

Actitud impresionante del público

El director del festival calificó como "impresionante" la actitud del público que iba a asistir al estreno, que bajo la lluvia hizo cola con paraguas alrededor de los exteriores del teatro.

Por su parte, Juan Carlos Parejo, de la compañía 'El Negrito Producciones', trasladó la tristeza de todo el equipo "que ha estado aguantando hasta el último momento a ver si el tiempo nos dejaba". Señaló que un estreno es siempre "algo importante" y para muchas de las actrices es su primera vez "y no han dormido" esperando el estreno y ahora al suspender "se han venido abajo y están un poco tristes".

También dedicó unas palabras a los espectadores, muchos de ellos venidos de otras provincias, que se tienen que volver sin haber visto el espectáculo. A su juicio, esta es una de las "circunstancias" a las que está expuesto un espectáculo en exteriores.