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Comercio ambulante

El mercadillo de Mérida cambia el martes por el sábado y se pasa a la tarde-noche por la Feria

Los puestos se instalarán de forma extraordinaria en el aparcamiento del recinto ferial entre las 19.00 y las 23.00 horas

Numeroso público recorre los puestos del mercadillo de Mérida en una de sus anteriores jornadas.

Numeroso público recorre los puestos del mercadillo de Mérida en una de sus anteriores jornadas. / El Periódico Extremadura

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El mercadillo de Mérida cambia esta semana de día, de horario y de escenario. La tradicional cita de los martes se trasladará al sábado 29 de agosto y se celebrará por la tarde-noche, entre las 19.00 y las 23.00 horas, en el aparcamiento del recinto ferial. Una jornada extraordinaria con la que el ayuntamiento de la capital regional pretende evitar que la celebración de la Feria deje a los comerciantes sin poder desarrollar su actividad.

El cambio responde precisamente a la imposibilidad de instalar los puestos en su emplazamiento habitual durante los días afectados por las fiestas. El consistorio emeritense ha acordado esta alternativa con los empresarios del mercadillo como compensación por las jornadas en las que no podrán trabajar con normalidad, buscando reducir las pérdidas que podría ocasionarles una de las semanas con mayor movimiento de todo el calendario emeritense.

Dos mujeres observan algunos de los artículos a la venta durante una jornada del mercadillo de Mérida.

Dos mujeres observan algunos de los artículos a la venta durante una jornada del mercadillo de Mérida. / El Periódico Extremadura

El sábado habrá mercadillo de 19.00 a 23.00 horas

La decisión permitirá además ofrecer una imagen poco habitual del mercadillo, con los puestos abiertos al caer la tarde y durante las primeras horas de la noche. El Ayuntamiento considera "fundamental" mantener una comunicación permanente con los distintos sectores económicos de Mérida y buscar soluciones cuando grandes acontecimientos como la Feria alteran temporalmente su funcionamiento habitual.

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El gobierno municipal defiende que esta jornada extraordinaria permitirá compatibilizar la Feria con los intereses de vendedores y comerciantes, evitando que las fiestas supongan un perjuicio mayor para su actividad. De este modo, quienes tengan previsto acudir esta semana al habitual mercadillo deberán cambiar la rutina: no será el martes, sino el sábado 29, y habrá que esperar hasta las siete de la tarde para recorrer sus puestos.

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