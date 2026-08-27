Mérida duplica sus Noches del Patrimonio con 30 visitas guiadas y monumentos gratis

Mérida se prepara para vivir dos noches llenas de historia, cultura y patrimonio. Los próximos 11 y 12 de septiembre, la ciudad celebrará una nueva edición de las Noches del Patrimonio con cerca de 30 visitas guiadas, espectáculos de música y danza, talleres, folklore, recreaciones históricas y la posibilidad de acceder gratuitamente a varios de los principales monumentos y espacios culturales de la capital extremeña.

La gran novedad de este año será precisamente su duración. La programación se amplía de una a dos jornadas después de que en anteriores ediciones la elevada concentración de actividades obligara al público a elegir entre propuestas que coincidían en horario. El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha explicado que la decisión pretende repartir mejor el programa y permitir que vecinos y visitantes puedan disfrutar de un mayor número de actividades.

Mérida participa un año más en esta iniciativa compartida por las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, con una programación dirigida a todos los públicos y en la que los espacios históricos volverán a convertirse en escenarios para la música, las artes escénicas, la divulgación y la participación ciudadana.

Cerca de 30 visitas guiadas

Uno de los principales atractivos serán las cerca de 30 visitas guiadas programadas, una cifra que supera la oferta de años anteriores ante la alta demanda que tradicionalmente registran estos recorridos. Entre los lugares que podrán descubrirse se encuentran la cripta de la Basílica de Santa Eulalia, la Casa del Mitreo, el Acueducto de los Milagros y el Teatro María Luisa, además de otros rincones menos conocidos del patrimonio emeritense.

La programación permitirá también recorrer la ciudad en el Tren Turístico, con una propuesta especialmente pensada para los propios vecinos. Además, los hermanos Rebustillo, arquitectos del Teatro María Luisa, mostrarán detalles y curiosidades del proyecto arquitectónico durante una visita al edificio, mientras que Leni Ortiz conducirá otro itinerario centrado en la literatura y la historia cultural de Mérida.

Música y espectáculos en el Templo de Diana

La programación arrancará el viernes 11 de septiembre, con el Templo de Diana como uno de los principales escenarios. A las 20.00 horas, Mérida Flamenca presentará Fatum, un espectáculo creado expresamente para esta cita. Más tarde, a las 22.30 horas, The Lucky Duckies regresarán a Mérida con un concierto en el que presentarán una canción dedicada a la ciudad y a sus monumentos.

La primera jornada incluirá igualmente una propuesta cinematográfica en el Teatro María Luisa en colaboración con la Fundación ONCE, así como la representación de En el nombre de Drusila en la terraza del Centro Cultural Alcazaba. De este modo, diferentes disciplinas artísticas convivirán con algunos de los escenarios históricos más reconocibles de la ciudad.

El patrimonio monumental de la capital extremeña. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El sábado, el protagonismo recaerá especialmente en el folklore, la artesanía y las actividades familiares. La Asociación Folklórica Nuestra Señora de la Antigua llevará al Templo de Diana una muestra de danzas y folklore extremeño, mientras que el parque de las Méridas del Mundo y la Plaza de España acogerán talleres de artesanía, actividades infantiles, propuestas relacionadas con los mosaicos y cuentacuentos.

La danza contemporánea tendrá también su espacio de la mano de María del Mar Suárez 'La Chachi', que actuará en el Templo de Diana a las 21.00 horas. La programación continuará con Esther Nieto pintando en directo, una lectura dramatizada de Soliloquio de Grillo, de Ana Trinidad, y diferentes propuestas vinculadas a las artes escénicas y la creación artística.

Roma vuelve a tomar las calles

La historia romana tendrá asimismo un peso destacado. Las legiones y asociaciones de recreación histórica Augusta Emerita, Ara Concordiae, Emerita Antiqua y Luporum Cíbera recorrerán el centro histórico en un desfile que partirá desde el Arco de Trajano. A ello se sumarán distintas actividades de interpretación y recreación histórica en el Museo Nacional de Arte Romano.

La música completará esta parte del programa con un concierto de la Banda de Música de Mérida, dirigido por Pilar Vizcaíno, que tendrá lugar en la Plaza de España a las 20.15 horas. Más tarde, a partir de las 23.00 horas, Manolo, el Burro y Cía rendirá tributo a Manolo García en el Templo de Diana, que volverá a ejercer como uno de los grandes epicentros culturales de las jornadas.

Monumentos abiertos gratis

Otra de las grandes propuestas será Abierto Patrimonio, la iniciativa que permitirá visitar gratuitamente varios de los principales enclaves monumentales de Mérida. Entre los espacios incluidos figuran el Teatro Romano, la Alcazaba, los Columbarios y el Museo Nacional de Arte Romano, que incorporará además actividades en colaboración con las entidades encargadas de la conservación y difusión del patrimonio. El Museo Abierto de Mérida se sumará igualmente con una exposición específica.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha puesto en valor el carácter colectivo de estas jornadas y la participación de artistas, asociaciones, compañías, músicos, recreadores y creadores que contribuyen a "dar vida" a los monumentos. El regidor ha destacado que las Noches del Patrimonio permiten unir la riqueza histórica de la ciudad con su producción cultural actual.

Talento cultural local

Rodríguez Osuna ha defendido además que esta celebración supone una oportunidad para poner en valor el talento cultural y artístico de Mérida y acercar el patrimonio a los ciudadanos a través de actividades gratuitas. El objetivo, ha señalado, es que los grandes enclaves monumentales continúen siendo espacios abiertos no solo a la contemplación, sino también a la cultura, el conocimiento y la participación de los colectivos y profesionales de la ciudad.