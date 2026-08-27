Miguel Corbacho, referente del fútbol base de Mérida y fundador del Rayo Emeritense, muere a los 85 años

Nos ha dejado Miguel Corbacho Sánchez, una de esas personas que ayudan a explicar la historia más cercana del deporte emeritense. Ha fallecido a los 85 años después de dedicar buena parte de su vida al Club Polideportivo Rayo Emeritense, que fundó en 1966 tras su etapa como jugador. Durante cuatro décadas fue mucho más que su presidente y entrenador: fue prácticamente todo dentro de una entidad que nació en la barriada de La Paz, después de que reuniera a un grupo de chavales que jugaban al fútbol, y que terminó convirtiéndose en una referencia para niños y jóvenes de la capital extremeña.

Artículos y noticias deportivas

Su entrega al deporte le valió numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito Deportivo de Fútbol Amateur de la Federación Española de Fútbol, concedida en 2001, y el escudo de Mérida, que recibió en 2010. Corbacho vivió además el deporte más allá de los terrenos de juego y escribió artículos y noticias deportivas para diferentes medios de comunicación. En casa fue acumulando también buena parte de la memoria del Rayo en forma de trofeos, tantos que aún se recuerda con cariño el chascarrillo de que su mujer ya no quería más copas allí. En 2018, muchos de aquellos recuerdos fueron donados al Ayuntamiento y expuestos en el polideportivo Diocles, donde se descubrió además una placa dedicada al club y al hombre que había sido su gran referente durante 40 años.

Mensajes de condolencia

Desde que trascendió su fallecimiento, los mensajes de condolencia, las anécdotas y los recuerdos se han sucedido entre los emeritenses, reflejo del cariño que dejó dentro y fuera del fútbol. En los últimos tiempos se encontraba en la Residencia Rosalba, en la zona de Bodegones. Deja seis hijos y once nietos, además de una huella que resulta mucho más difícil de guardar en una vitrina: la de quienes crecieron a su lado y la de una ciudad que hoy recuerda, por encima de medallas y trofeos, el rastro de un hombre bueno, posiblemente algo más importante que todos sus brillantes logros. El funeral se celebrará esta tarde, a las 18.30 horas, en la basílica de Santa Eulalia.