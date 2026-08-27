Adiós a Pirron Sport tras 20 años vistiendo el deporte en Mérida: septiembre pondrá fin a su historia

Hay persianas que, cuando bajan, se llevan consigo algo más que un negocio. Pirron Sport cerrará definitivamente en septiembre después de 20 años en Mérida y con su despedida desaparecerá del centro de la capital extremeña uno de esos comercios que acaban formando parte de la vida de varias generaciones. En este espacio se entraba para comprar unas zapatillas, una sudadera, una camiseta de fútbol o unos calcetines para salir a correr, pero muchas veces se encontraba bastante más: una recomendación acertada, una charla sin prisas y la sensación de comprar en un sitio conocido.

Durante estos años, Pirron Sport ha llenado armarios de ropa deportiva y ha acompañado a gente de distintas edades en su relación con el deporte. Por su tienda han pasado clientes de todo tipo, desde quienes se iniciaban en alguna disciplina hasta quienes llevaban años confiando en el establecimiento para encontrar lo que necesitaban. Muchos acabaron haciendo del mencionado local una parada habitual, atraídos por la variedad de marcas y por una forma de atender cada vez menos frecuente. Buena parte de la historia del negocio se fue tejiendo así, visita tras visita, entre clientes que volvían y un mostrador que terminó acumulando muchos más recuerdos que ventas.

Varias personas se acercan a Pirron Sport durante la liquidación por cierre del establecimiento. / Alberto Manzano

La despedida llevaba meses anunciada y la liquidación por cierre ha ido marcando una cuenta atrás que ahora encara sus últimos días abierta. Numerosos vecinos se han acercado durante este tiempo atraídos por las ofertas, pero del mismo modo conscientes de que cada visita puede ser ya una de las últimas. Septiembre pondrá el punto final, cuando las puertas dejen de abrir y Mérida pierda un nombre estrechamente ligado durante dos décadas al comercio deportivo de la ciudad.

Auge de las compras por internet

Detrás de esta difícil decisión está la transformación que atraviesa desde hace tiempo el pequeño comercio. El auge de las compras por internet y el cambio en los hábitos de consumo han hecho cada vez más complicado competir para establecimientos que mantienen un local abierto y ofrecen una atención personal difícil de encontrar detrás de una pantalla. Pirron Sport cierra así una etapa en un mercado muy distinto al que encontró cuando comenzó su andadura en la ciudad.

Cuando llegue el último día quedará una persiana bajada, un escaparate vacío y muchos recuerdos al otro lado del cristal. Porque cuando desaparece un establecimiento de toda la vida no solamente se pierde un lugar donde comprar, igualmente se marcha una parte de los hábitos y de los vínculos que se fueron creando durante años. El comercio local emeritense se apaga poco a poco, persiana a persiana, y cada negocio que desaparece deja una ausencia difícil de llenar.