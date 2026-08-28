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5 de septiembre

La Feria de Mérida convierte la Plaza de España en un gran escenario para el talento local

Acho a Cacho, En Guardia, Anhbel y O'Hara actuarán en el marco de una jornada con 25 actuaciones repartidas por el centro y la caseta municipal

La Feria de Mérida muestra el talento local con conciertos gratuitos de diez agrupaciones.

La Feria de Mérida muestra el talento local con conciertos gratuitos de diez agrupaciones. / Ayuntamiento de Mérida

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E. P. E.

Mérida

La Feria de Mérida reserva su gran jornada musical del sábado 5 de septiembre al talento de la ciudad. Acho a Cacho, En Guardia, Anhbel y O'Hara. Divas del Pop Español ofrecerán conciertos gratuitos en la Plaza de España con una propuesta que abarca diferentes estilos y combina canciones propias, versiones y grandes éxitos del pop nacional.

Las actuaciones se integran en un festival de bandas y artistas locales que arrancará a las 17.30 horas. La programación completa reunirá 25 actuaciones musicales, distribuidas entre la Caseta Municipal y la Plaza de España, según ha explicado la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, acompañada por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.

Conciertos gratuitos en la Feria de Mérida 2026.

Conciertos gratuitos en la Feria de Mérida 2026. / Ayuntamiento de Mérida

Talento local

El representante de 'Acho a Cacho' y 'En Guardia', Jesús Domingo, ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida la oportunidad de "dar visibilidad a ambos grupos en la capital extremeña".

Seguidamente, la cantautora Anhbel actuará a partir de las 21.30 horas con temas propios y versiones "molonas" para la que la ciudadanía disfrute. Además, ha expresado su satisfacción por ofrecer por primera vez un concierto en Mérida con sus propias canciones, algo que considera "todo un éxito".

Vídeo | Los conciertos salen del centro y Mérida toma la palabra: ¿acierto o error en la Feria?

Vídeo | Los conciertos salen del centro y Mérida toma la palabra: ¿acierto o error en la Feria?

Javier Cintas

El broche final de la jornada del sábado de Feria llegará con el grupo 'O'Hara. Divas del Pop Español', cuya vocalista, Olga Jaramillo, ha explicado que actuarán a las 23.30 horas con una apuesta por la música en directo que hará del festival "un día estupendo".

Cabe destacar que el domingo 6 de septiembre la programación de la Feria culminará con la actuación musical de 'Shuli', a las 14.30 horas, en la Caseta Municipal de Mérida.

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Por último, la edil municipal Ana Aragoneses ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de "la variedad de estilos de los grupos locales y de los repertorios musicales" que han preparado durante el verano para ofrecer en la Feria de Mérida.

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