La Feria de Mérida 2026 ya tiene revista oficial y se puede recoger gratis en el ayuntamiento

La Revista de la Feria y Fiestas de Mérida 2026 ya puede recogerse de forma gratuita en la puerta del Ayuntamiento. La publicación vuelve a acompañar a una de las principales citas festivas de la capital extremeña con una edición que va más allá del programa y propone también un recorrido por la historia, el patrimonio, la cultura, el deporte y algunos de los protagonistas de Mérida.

Entre sus primeras páginas figuran los saludos del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y de la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, además de las aportaciones de los distintos grupos municipales, que ofrecen sus respectivas visiones sobre las fiestas y sobre el presente y el futuro de la ciudad.

Uno de los principales apartados está dedicado a la programación musical de la Feria, que este año llevará seis grandes conciertos gratuitos a dos escenarios de la ciudad entre el 2 y el 5 de septiembre. El Acueducto de los Milagros y la Plaza de España acogerán las actuaciones de Depol, Camela, Pedrá, En Guardia, Acho Acho y Anhbel.

Antoñito Molina vuelve al Teatro Romano

La música ocupa también un lugar destacado a través de Antoñito Molina, que protagoniza una amplia entrevista en la publicación. El artista habla de su vínculo con Mérida, de su trayectoria, su familia y sus próximos proyectos antes de regresar al Teatro Romano el 4 de septiembre, dentro del Stone&Music Festival.

La revista reserva además un espacio al Consejo Local de Mayores, que tendrá este año un papel protagonista al encargarse del encendido oficial de la Feria el próximo 1 de septiembre. La elección pretende servir de homenaje a las personas mayores de la ciudad y reconocer su aportación a la construcción y evolución de Mérida.

También se detiene en el cartel anunciador de esta edición, 'Destellos en el valle', obra del emeritense Jesús Vinagre Mateo, y explica tanto su creación como el proceso de selección y las propuestas que concurrieron al concurso.

De la transformación urbana a la historia de Mérida

La publicación incorpora igualmente la sección 'Mérida se transforma', dedicada a distintas actuaciones y proyectos desarrollados en la ciudad, junto con contenidos que recuperan episodios y elementos de su pasado.

Entre ellos aparecen artículos sobre el ferrocarril entre Mérida y Tocina (Sevilla), los antiguos manicomios de la ciudad, el Puente Lusitania o el significado de las puertas de Mérida.

La cultura y el patrimonio completan buena parte de sus páginas. La revista aborda asuntos relacionados con el Museo Nacional de Arte Romano, la Medalla de Extremadura, los Premios Max celebrados en la capital extremeña y otros acontecimientos que han tenido a Mérida como escenario.

El deporte, el folclore y las tradiciones locales cuentan asimismo con apartados propios. Entre otras historias, se recupera la trayectoria del emeritense Curro durante los años más destacados del Elche CF, además del papel de Mérida como sede de grandes competiciones.

Con esta edición, el Ayuntamiento pretende que la revista sirva no solo como guía para seguir la Feria de Mérida 2026, sino también como recuerdo de las fiestas y como una ventana a la historia, las tradiciones, el patrimonio y la vida de la ciudad.