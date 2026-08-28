Mérida deja atrás las diferencias políticas y se une por Ceuta con un acto institucional el 2 de septiembre

Mérida deja atrás las diferencias de los últimos días y mostrará de forma conjunta su apoyo a Ceuta. La Junta de Portavoces celebrada este viernes ha alcanzado un acuerdo entre los grupos municipales para que el ayuntamiento emeritense convoque un acto institucional el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, a las 12.00 horas, según ha podido saber este periódico. La decisión da continuidad a la iniciativa planteada en las últimas horas por PP y Por Mérida y permitirá que la corporación traslade de forma unitaria la solidaridad de la capital extremeña con los ceutíes.

El principal cambio respecto a la convocatoria inicialmente planteada está en la hora. Por Mérida defendió mantener el acto el propio 2 de septiembre, pero adelantarlo de las 20.00 a las 12.00 horas al considerar que la tarde podía resultar complicada al coincidir con la Feria, las barras instaladas en la calle, la música y la concentración de personas en el centro. La propuesta ha terminado obteniendo el consenso de los grupos, aunque PP y Vox no descartan participar igualmente en alguna iniciativa a las ocho de la tarde. La convocatoria institucional del Ayuntamiento será, en cualquier caso, al mediodía.

Sociedad civil

El consistorio llamará a participar a la sociedad civil y a los representantes de las distintas formaciones políticas en un acto concebido para mostrar una posición común de la ciudad. Durante la concentración se leerá una breve declaración institucional, de alrededor de minuto y medio, destinada a expresar la solidaridad del Ayuntamiento y del pueblo de Mérida con Ceuta. Por Mérida había sugerido inicialmente que la lectura corriera a cargo de un vecino para evitar cualquier interpretación partidista de la convocatoria.

Finalmente será el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, quien ponga voz a la declaración, una fórmula defendida durante la Junta de Portavoces por PP y Vox y que ha terminado siendo asumida por el resto. El acuerdo llega después de que en las últimas horas PP y Por Mérida hubieran reclamado públicamente al regidor que la capital extremeña se sumara a los actos de respaldo a Ceuta, abriendo una discusión política sobre la fórmula y el momento elegidos.

La polémica queda así reconducida a un acuerdo institucional de toda la corporación. El Ayuntamiento mantendrá la fecha simbólica del 2 de septiembre, pero trasladará la convocatoria al mediodía para evitar su coincidencia con el momento de mayor actividad de la Feria. Mérida acudirá así con una posición común a una jornada en la que pretende hacer visible su respaldo a Ceuta y a sus vecinos.