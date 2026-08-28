Fiestas 2026
Mérida recupera su cielo de farolillos rojos tras los destrozos causados por la lluvia
Las decenas de adornos que resultaron dañados por las rachas de viento y lluvia del pasado miércoles ya han sido sustituidos
Laura Morales Montero
El cielo del centro de la ciudad vuelve a adornarse de los rojos farolillos anunciando la llegada de la Feria. La lluvia y el viento del pasado miércoles 26 de agosto dejaron imágenes de las hileras que decoraban la ciudad reducida un amasijo de papel mojado en el pavimento de las calles. Los daños ya han sido repuestos en las zonas afectadas, después de que los efectivos de la empresa encargada, Iluminaciones Henry, se hayan empleado a fondo durante la mañana del viernes para sustituir los adornos desgastados.
Tras el episodio de la tarde noche del miércoles, las zonas que han aparecido más afectadas han sido la Calle Santa Eulalia, Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela y la Plaza de España.
La tarde de agosto registró, según la Aemet, en Mérida la caída de 3,2 litros por metro cuadrado de agua, y que el viento alcanzó una racha máxima de 39 kilómetros por hora a las 18.00 horas. A las 19.00 de la tarde se registraron 38 kilómetros por hora y, una hora después, coincidiendo ya con la lluvia, las rachas llegaban a los 37. Agua y viento formaron una mala combinación para unos adornos ligeros y frágiles que acabaron en esparcidos por las baldosas del suelo emeritense.
Vuelve el ambiente de feria
Estas actuaciones de reposición de los farolillos dañados permiten que la ciudad vuelva a lucir su ambiente festivo de cara a unas fiestas que comenzarán en apenas unos días.
Además, como novedad, este año la decoración en el centro cuenta con un nuevo espacio, en la Plaza de Santa María también se han incorporado decorados con motivos festivos, sumándose a las calles y zonas que se visten de rojo con motivo de las fiestas.
Los trabajos de limpieza se refuerzan
El Ayuntamiento de Mérida ya tiene el dispositivo especial de limpieza preparado para la Feria y Fiestas 2026. Así, el servicio diario contará con más de 120 trabajadores y cerca de 30 vehículos y máquinas, a los que sumarán una media diaria de 15 máquinas y vehículos destinados, de manera adicional, al recinto ferial y la zona céntrica de la ciudad, donde más afluencia de gente se espera.
En el recinto ferial se realizarán dos recogidas de residuos al día y se instalarán cerca de 45 contenedores con una capacidad de 1.100 litros cada uno, que se limpiarán a diario. Asimismo, a partir del 1 de septiembre, se sumarán dos operarios al servicio de limpieza en el centro durante el horario de tarde. Los días 6 y 7, se unirán 15 operarios más para reforzar las labores tanto en el ferial como en el centro.
Por otro lado, en cuanto a las zonas ajardinadas, se incrementará las tareas de limpieza y mantenimiento de las zonas municipales. Además, se plantarán más de 1.500 flores para embellecer el ornato de la ciudad.
Los desperfectos, que se produjeron a pocos días del comienzo de las fiestas emeritenses, que arrancarán con el encendido de la puerta principal del recinto el martes 1 de septiembre previsto a las 21.30 horas, ya están subsanados y Mérida vuelve a estar preparada para recibir sus fiestas con las calles llenas de los míticos farolillos rojos.
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