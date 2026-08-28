Suceso
Muere un hombre de 49 años tras salirse de la vía y volcar su coche en la EX-337 cerca de Alange
El fallecido era el conductor y único ocupante del vehículo
Un hombre de 49 años ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera EX-337, a su paso por el término municipal de Alange (Mérida).
Según ha confirmado la Guardia Civil, el siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 11,200 en la carretera EX-337, en concreto en el punto kilométrico 11,200.
El accidente se ha producido cuando el conductor, el único ocupante del coche, se ha salido de vía por el margen izquierdo, tras la que el vehículo ha sufrido un vuelco en tonel.
Se trata de un nuevo accidente mortal después del ocurrido en la carretera Cáceres-Badajoz hace ahora dos semanas, donde una colisión a la altura del restaurante Tiro de Pichón se cobró la vida de un joven veinteañero. Otras cinco personas resultaron heridas.
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