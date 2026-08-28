PP y Por Mérida elevan la presión sobre Osuna para que Mérida respalde a Ceuta

La convocatoria de apoyo a Ceuta empieza a generar movimiento político en Mérida. Por Mérida ha reclamado formalmente al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y al conjunto de la Corporación municipal que el Ayuntamiento se adhiera al acto impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mientras que el Partido Popular de Mérida ya ha anunciado públicamente que participará en la concentración prevista para el próximo miércoles 2 de septiembre ante las puertas del consistorio.

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha llamado a los 8.132 ayuntamientos españoles a concentrarse ese día, coincidiendo con el Día de Ceuta, a las 20.00 horas, como muestra de solidaridad con la ciudad autónoma y sus ciudadanos tras los acontecimientos registrados los pasados 30 y 31 de julio. La iniciativa plantea que las concentraciones se desarrollen simultáneamente ante los consistorios de toda España.

Osuna, vicepresidente en la FEMP

Desde Por Mérida consideran que la adhesión de la capital extremeña resulta muy necesaria por la vinculación del propio alcalde con la federación. Rodríguez Osuna forma parte de la FEMP y ejerce como vicepresidente de su Comisión de Haciendas Locales, una circunstancia que el grupo municipal esgrime para reclamar una respuesta clara del Gobierno local. "No se entendería que el alcalde de Mérida, con responsabilidades directas dentro de esta federación, ignorase una convocatoria promovida por la propia institución de la que forma parte", sostiene la formación.

Por Mérida pide además que esa adhesión se produzca "de manera expresa e inmediata" y que el Ayuntamiento facilite la concentración ante el consistorio e invite a participar a todos los emeritenses "con independencia de su ideología". La formación plantea que el respaldo pueda formalizarse mediante un decreto de Alcaldía, un acuerdo de la Junta de Gobierno Local o una declaración institucional, además de reclamar que se dé publicidad municipal suficiente a la convocatoria.

Mover ficha

El PP emeritense también ha movido ficha y ya confirma su presencia en la concentración. En un mensaje difundido este jueves, los populares anuncian que estarán el miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas, "a las puertas del Ayuntamiento", sumándose al acto simultáneo convocado por la FEMP. "En el Partido Popular de Mérida somos solidarios y, ante las dificultades, damos un paso adelante", señala la formación, que asegura que trasladará su "apoyo firme a Ceuta y a los ceutíes".

Por Mérida sostiene que el municipalismo español debe permanecer unido y mostrar su respaldo a Ceuta, por lo que reclama al Gobierno municipal que confirme cuanto antes si Mérida se adherirá institucionalmente a la convocatoria y llame oficialmente a la ciudadanía a participar. Con el PP anunciando ya su asistencia y Por Mérida reclamando una adhesión expresa del consistorio, la decisión queda ahora en manos del Ejecutivo de Rodríguez Osuna de cara a la concentración del próximo miércoles.